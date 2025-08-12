AKTUELNO

Dva raspala i glupa paćenika: Kačavenda oplela po veridbi Aneli i Luke, misli da od te ljubavi nema ništa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugosio Enu Čolić, Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića. Usledilo je novo uključenje, javila se gledateljka iz Linca.

- Imam pitanje i Ivana Marinkovića, koliko godina si ukupno u rijalitiju? - pitala je gledateljka.

- 13 - rekao je on

Foto: TV Pink Printscreen

Gosti su prokomentarisali veridbu Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ja sam rekao da je Luka ludo zaljubljen u Aneli i to je pokazao. Sve je organizvao i lud je za njom - rekao je Ivan.

- Nisi rekao da je i Aneli luda za njim - dodao je Darko.

- Ne, ona obožava Luku i Biljanu - nastavio je Ivan.

- Suludo je da tako jedeš g*vna. Trudim se celu noć da budem urbana, ali jedeš g*vna. Ako se setim pre samo tri meseca Luka joj je govorio da se obrije, tušira i da ima čm*r ispod nosa. Vređao joj je sestru, majku i šta sve izgovarao, pa ne mogu da verujem - pričala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li se sećaš da je ova devojka pričala za Peju da ima krvi k*rac? - pitao je Ivan.

- Zašto si toliko ospednut? - rekla je Ena.

- Ja ne mogu da shvatim da neko sa kim si u kratkoj vezi, pa ajde da si dve ili tri godine i vređaš se, kapiram. Kakva je to sad romansa? Videćemo da li sam debil, ali mislim da nisam. Mislim da su oni fejkeri. Ja imam decu, ne upoznaje se dete sa svakim sa kim se nađeš u nekom odnosu. Ja to ne mogu da razumem. Vratiću se na njen odnos sa Asminom kog je najstrašnije opljuvala, Janjuša, a sad Luka, trla baba muštiklu. Ne znam ko su gosti, Lukina majka, 6 i po gostiju i svi novinari Srbije. Mediji gore, a oni su paćenici i to je kraj priče. Dva raspala i glupa paćenika. Ja bih volela da oni ostanu zajedno. Da li je Lukin sin bio večeras? To me baš zanima. Da li je bio neko od porodice osim majke? - nastavila je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

