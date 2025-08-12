ERUPCIJA NETRPELJIVOSTI: Kačavenda ponizila Ivana jer je nakon svega sklopio primirje sa Lukom, on izneo žestoke optužbe na njen račun nakon toga! (VIDEO)

Rat ne prestaje!

Biljana Vujović poslala je voditelju Darku Tanasijeviću poruku, te se obratila Mileni Kačavendi, koja je imala brojne komentare na račun Ivana Marinkovića njegovo druženje sa Lukom Vujovićem i Aneli Ahmić.

- Darko, bili su prijatelji, kako Anelini, tako i Lukini. Aneli je sada naš član porodice. Možda je i beba na putu. Pozdravi Ivana i zahvali mu se jer je uveličao njihovu proslavu. Luka je sam finansirao sve, para, zdravlja i snage ima na pretek. Biće svi na venčanju. Luka je iznenadio veridbom Aneli i sve je u najboljem redu - glasila je poruka Biljane Vujović.

- Nek su oni srećni, ali je meni smešno da se Ivan druži sa Lukom, koji mu je razbio njonju. Koga da zovu, nego tebe na proslavu, kad si im samo ti ostao. Čučao si tamo, veoma jadan i bedan - kazala je Milena.

- Milena, znam da si 2003. čučala ti u jednom stanu u Beogradu - rekao je Ivan.

- Ja sam se tad porodila, te godine, a moj muž je tada imao tešku saobraćajku. E, zbog ovoga ću da te tužim - kazala je Milena.

- Bebojša Bojović, Mića, Milica i mnogi drugi su bili na proslavi. Definitivno je Nora upoiznala Anelinog budućeg muža, a ne je*ača, a Milena ne mora mnogo da se nervira oko njih. Ivana znam dugo, možda sam ja bila spona da se Luka i on pomire. Istina je da je Ivan svašta izgovarao Luki, ali Milena isto tako mora da se seti šta je pričala Luki za sina - rekla je Biljana.

- Biljana mora da se seti da je svađa koju sam ja imala sa Lukom bila zbog Aneli tada i šta je meni rekao on. A ovo sve što je rekla za proslavu i ljude, oni su za mene foliranti i kolektivna raspaljotka - istakla je Biljana.

Detaljije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.