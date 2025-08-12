AKTUELNO

Domaći

Skandal! Ivan i Ena zaratili kao nikada tokom reklama: Evo koje brutalne uvrede su se nizale (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sinoć su u emisiji Narod pita gostovali Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Ena Čolić koji su tokom emisija imali niz sukoba.

Tokom jednih reklama došlo je do brutalnog sukoba između Ivana i Ene u kojem su jedno drugom izneli niz uvreda. Naime, Ena se sve vreme sklanjala od Ivana koji joj se u jednom momentu približio i krenuo da psuje dete.

Foto: Pink.rs

- Kunem ti se u očev i majčin gorb, je*aću ti mrtvu majku, je*aću ti dete - govorio je Ivan.

- Skloni se od mene, bolesni nasilniče, hvala lepo na tim rečima džukelo jedna - rekla je Ena.

Foto: Pink.rs

Detaljnije u nastavku.

Autor: pink.rs

