Skandal! Ivan i Ena zaratili kao nikada tokom reklama: Evo koje brutalne uvrede su se nizale (VIDEO)

Sinoć su u emisiji Narod pita gostovali Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Ena Čolić koji su tokom emisija imali niz sukoba.

Tokom jednih reklama došlo je do brutalnog sukoba između Ivana i Ene u kojem su jedno drugom izneli niz uvreda. Naime, Ena se sve vreme sklanjala od Ivana koji joj se u jednom momentu približio i krenuo da psuje dete.

- Kunem ti se u očev i majčin gorb, je*aću ti mrtvu majku, je*aću ti dete - govorio je Ivan.

- Skloni se od mene, bolesni nasilniče, hvala lepo na tim rečima džukelo jedna - rekla je Ena.

Autor: pink.rs