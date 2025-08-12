TOTALNI PREOKRET! Nakon što je Luka VERIO Aneli na njen rođendan, pozvali smo Alibabu, evo šta nam je rekao! OVE REČI NIKO NIJE OČEKIVAO!

AKTUELNO

Sinoć je na proslavi rođendana na ruci Aneli Amhić, petoplasirane superfinalistkinje "Elite 8" zasijao dijamantski prsten, s obzirom na to da ju je njen dečko Luka Vujović verio, a mi smo odmah pozvali Alibabu, kako bi čuli njegov sud.

Višemesečna borba za opstanak njihove veze i pored svih prepreka na koje su nailazili, Luka Vujović i Aneli Ahmić su sinoć otišli korak dalje. Naime, Aneli je sinoć proslavila svoj 36. rođendan u jednom lokalu u prestonici, te je tako Vujović iznenadio s mnogim stvarima, ali jednu nikako nije očekivala.

Vujović je izveo uz pomoć majke i prijatelja Aneli iz lokala, te joj je priredio spektakularni vatromet, te je zasijalo nebo na Novom Beogradu, nakon čega je prišao svojoj devojci, kleknuo ispred nje i pred svima je upitao da ostatak života provede sa njim, na šta je ona odmah pristala. Kako je sve ovo bajkovito i magično izgledalo, pogledajte u nastavku:

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Asminom Durdžićem, Anelinim bivšim partnerom s kojim je donedavno ratovala i sa kojim ima ćerkicu Noru, a koji je za naš portal dao sud o svemu.

- Želim im mnogo sreće, ljubavi i uspeha! Vidim da je Nora srećna pored njih i da se Luka i Biljana baš mnogo posvećuju Nori, što je za mene jako bitno i lepo! Tako da im želim svu sreću ovog sveta i nadam se da će opstati - rekao je Alibaba, a onda je u izjavi za Pink.rs dodao:

Slala mi je podrška neki klip gde se Luka igrao sa Norom na nekom selu što su bili i tu sam video da je Nora onako baš srećna. Tad sam promenio mišljenje o Luki i stvarno bih voleo da opstanu i da ne bude niko povređen! Sa moje strane nikad lošu reč čuti neće ni Luka ni njegova verenica.

Autor: Nikola Žugić

