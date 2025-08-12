AKTUELNO

Domaći

Veridba im je LAKRDIJA, o svadbi mogu samo da MAŠTAJU: Nakon što je zasijao prsten na Anelinoj ruci, oglasio se Uroš za Pink.rs! Osuo drvlje i kamenje po njoj i Vujoviću!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sinoć je na proslavi rođendana na ruci Aneli Amhić, petoplasirane superfinalistkinje "Elite 8" zasijao dijamantski prsten, s obzirom na to da ju je njen dečko Luka Vujović verio, a mi smo pozvali Uroša Stanića, kako bi čuli njegov sud.

Aneli Ahmić, petoplasirana superfinalistkinja "Elite 8", sinoć je proslavila svoj 36. rođendan u jednom lokalu u srpskoj prestonici, te je tako Luka Vujović, njen dečko, iznenadio s mnogim stvarima, ali jednu nikako nije očekivala.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Vujović je, naime, izveo uz pomoć majke Biljane i okupljenih prijatelja iz lokala, te joj je priredio spektakularni vatromet. Kako je zasijalo nebo na Novom Beogradu, iznenađenju nije bilo kraja. Naime, on je prišao svojoj devojci, kleknuo ispred nje i pred svima je upitao da ostatak života provede sa njim, na šta je ona odmah pristala. Kako je sve ovo bajkovito i magično izgledalo, pogledajte u nastavku:

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njenim bivšim najboljim prijateljem iz rijalitija, Urošem Stanićem, koji je dao svoj sud o ovom činu.

- Za njih?! Smatram, iskreno, veridba mi je blam, foliranje na maks zarad fanova i medija da bi što više novca izvukli od podrške. Taj čin veridbe im je čista skalamerija i lakrdija, o svadbi mogu ljudi koji ih podržavaju da maštaju! Planirali su to i unutra dok su bili u rijalitiju, sve je to planski odrađeno, smatram da će narod kad-tad da provali tu njihovu patetiku za sve iz publike, koju konstantno plasiraju - rekao je Stanić za Pink.rs.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#Elita 8 najnovije vesti

#Elita 8 online

#elita 8

#elita 8 pink.rs

#elita 8 vesti dana

#elita uzivo

#pink.rs elita 8

#portal pink rs elita 8

POVEZANE VESTI

Domaći

TOTALNI PREOKRET! Nakon što je Luka VERIO Aneli na njen rođendan, pozvali smo Alibabu, evo šta nam je rekao! OVE REČI NIKO NIJE OČEKIVAO!

Domaći

Nešto sam video, ali ne smem da pričam: Lakić progovorio o susretu sa Pavlom, žestoko udario na Anđelu, pa raspalio po Kačavendi: Prevrtljiva je, uve

Domaći

Ne daj Bože da sam tamo, bio bi HAOS: Sve je došlo na njeno! Milosava za Pink.rs raspalila po Milovanu zbog vređanja Aleksandre, pa progovorila o njeg

Domaći

Do kraja života: Stanija se udaje za Alibabu, na ruci joj šljašti dijamantski prsten od 70.000 evra! (FOTO)

Domaći

Moram da uđem u kartoteku da vidim da li su im ISTEKLI UGOVORI: Nakon brutalne svađe Poršeline i Delićke, oglasio se Taki Marinković i žestoko uzvrati

Domaći

Još uvek nije dobila crveni karton, nadam se... Nakon žestokog udara na njega zbog upozorenja Mimas, oglasio se Gruja! Progovorio o njenom ponašanju,