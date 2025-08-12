Veridba im je LAKRDIJA, o svadbi mogu samo da MAŠTAJU: Nakon što je zasijao prsten na Anelinoj ruci, oglasio se Uroš za Pink.rs! Osuo drvlje i kamenje po njoj i Vujoviću!

Sinoć je na proslavi rođendana na ruci Aneli Amhić, petoplasirane superfinalistkinje "Elite 8" zasijao dijamantski prsten, s obzirom na to da ju je njen dečko Luka Vujović verio, a mi smo pozvali Uroša Stanića, kako bi čuli njegov sud.

Aneli Ahmić, petoplasirana superfinalistkinja "Elite 8", sinoć je proslavila svoj 36. rođendan u jednom lokalu u srpskoj prestonici, te je tako Luka Vujović, njen dečko, iznenadio s mnogim stvarima, ali jednu nikako nije očekivala.

Vujović je, naime, izveo uz pomoć majke Biljane i okupljenih prijatelja iz lokala, te joj je priredio spektakularni vatromet. Kako je zasijalo nebo na Novom Beogradu, iznenađenju nije bilo kraja. Naime, on je prišao svojoj devojci, kleknuo ispred nje i pred svima je upitao da ostatak života provede sa njim, na šta je ona odmah pristala. Kako je sve ovo bajkovito i magično izgledalo, pogledajte u nastavku:

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njenim bivšim najboljim prijateljem iz rijalitija, Urošem Stanićem, koji je dao svoj sud o ovom činu.

- Za njih?! Smatram, iskreno, veridba mi je blam, foliranje na maks zarad fanova i medija da bi što više novca izvukli od podrške. Taj čin veridbe im je čista skalamerija i lakrdija, o svadbi mogu ljudi koji ih podržavaju da maštaju! Planirali su to i unutra dok su bili u rijalitiju, sve je to planski odrađeno, smatram da će narod kad-tad da provali tu njihovu patetiku za sve iz publike, koju konstantno plasiraju - rekao je Stanić za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić