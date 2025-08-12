DEFINITIVNO PODIGNUTA BELA ZASTAVICA! Nakon Asminovog oglašavanja, oglasili se Luka i Aneli, evo šta kažu na sve!

Sinoć je na proslavi rođendana na ruci Aneli Amhić, petoplasirane superfinalistkinje "Elite 8" zasijao dijamantski prsten, s obzirom na to da ju je njen dečko Luka Vujović verio, a kako se za naš portal oglasio Asmin Durdžić koji je "spustio loptu" i šokirao sve, pozvali smo Luku i Aneli!

Višemesečna borba za opstanak njihove veze i pored svih prepreka na koje su nailazili, Luka Vujović i Aneli Ahmić su sinoć otišli korak dalje. Naime, Aneli je sinoć proslavila svoj 36. rođendan u jednom lokalu u prestonici, te je tako Vujović iznenadio s mnogim stvarima, ali jednu nikako nije očekivala.

Vujović je izveo uz pomoć majke i prijatelja Aneli iz lokala, te joj je priredio spektakularni vatromet, te je zasijalo nebo na Novom Beogradu, nakon čega je prišao svojoj devojci, kleknuo ispred nje i pred svima je upitao da ostatak života provede sa njim, na šta je ona odmah pristala. Kako je sve ovo bajkovito i magično izgledalo, pogledajte u nastavku:

Nakon što se za Pink.rs oglasio Asmin Durdžić, Anelin bivši partner, mi smo pozvali Vujovića i Ahmićevu, koji su otkrili kako gledaju na njegove reči hvale.

- Izuzetno mi je bilo drago kada sam pročitao Asminovu izjavu. Nisam primetio ni gram ironije. Što se njihovog odnosa tiče, pretpostavljam da su mnogi palili, umesto da gase požar. Ja sam uvek za ruku pomirenja i normalan, harmoničan odnos. Niko ne može Nori da zameni oca, pa ni ja i iskreno se nadam njihovom skorom susretu i da ovo sve jednog dana bude ružna prošlost. Njemu kao ostvarenom čoveku koji ima ćerku to želim od srca - rekao je Luka za Pink.rs, dok je Aneli izrazila stav da joj ne treba nikakvo medijsko prepucavanje niti šta slično tome, što može, kako je istakla, da utiče na malu Noru.

Autor: Nikola Žugić