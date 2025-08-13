AKTUELNO

SREĆNA SAM U OVOM ODNOSU: Dragana rešila da sluša svoje srce uprkos APELU porodice, otkrila da li su prihvatili Matoru (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević je nakon prvog uključenja porazgovarao sa Draganom Stojančević o njenom odnosu sa porodicom, s obzirom na to da su striktno protiv veze sa Jovanom Tomić Matorom.

- Kako je izgledao odlazak u porodičnu kuću, susret sa roditeljima - pitao je Darko.

- Bila je žurka, ja sam otišla kući, tada nismo mnogo pričali i i dalje ne pričamo o tome. Ne podržavaju oni vezu sa Jovanom, rešila sam da svoj život vodim onako kako mislim da treba. Ja sam srećna u ovom odnosu! Ja ne tražim da je oni prihvate i da je viđaju, samo da me ne odbacuju kao ćerku. Ja sam prešla da živim kod Jovane, živimo zvanično zajedno. Nadam se da će jednog dana prihvatiti, sada nije tako - rekla je Dragana.

- Vi ste obavili neki razgovor pretpostavljamo, ono što me intresuje, ne vraćate se na tu temu i ne forsiraju te da staviš tačku - pitao je Darko.

- Ja kada sam otišla izbegavala sam da se obavi taj razgovor jer sam imala strahova kako će to prihvatiti. Jasnog su stava da oni to ne žele da prihvate, tako je bilo u "Eliti" i tako je i sada. Mama je još uvek ljuta, ne prihvata to - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

