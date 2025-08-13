RAT CRNE MAMBE I CRVENE VATRENE: Slađa oplela po Mrvici zbog vrele akcije sa Terzom, ona dala sve od sebe da se ogradi od toga! (VIDEO)

Leti perje!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u emisiji ''Narod pita'' Borislava Terzića Terzu, Jelenu Nedeljković Mrvicu, Slađanu Lazić Poršelinu i Draganu Stojančević.

- Mrvice, kako ti sad gledaš iz odnosa sa Terzom? - upitao je voditelj.

- Nisam imala ništa sa njim osim poljupca - kazala je Mrvica.

- Ne, imala si se*s sa njim. Bio je pijan tad, trajao je minut. Molila si ga da budete u vezi nakon toga - istakla je Slađa.

- Ne sećam se toga. Bio sam pijan - dodao je Terza.

- Čula sam da si veoma loša u se*su - kazala je Slađa.

- Nemoj da kreštiš - rekla je Mrvica.

- Ti možeš da se svidiš nekom samo kada popiješ dve votke - kazala je Slađa.

- Ja sam se samo ljubila sa njim. Nakon toga sam mu rekla da ako neće da bude sa mnom u vezi, ne želi da se razvlačim sa njim u nekom neobaveznom odnosu - rekla je Mrvica.

- Dva pelinkovca vrediš. Da si nula u se*su, to je istina - kazala je Slađa.

- Meni su kolege sa portala Pink.rs poslale tu vest, od pre par meseci, gde je jasno da su Mrvica i Terza bili u krevetu - rekao je voditelj.

- Eto, Mrvice, šta je sad?! Ti si se je*la sa Terzom da isprovociraš nekog drugog, sram te bilo - kazala je Slađa.

- Ja kažem da se ti je*eš za rentu, eto - istakla je Mrvica.

- Dragana, šta si ti imala sa Terzom? - upitao je voditelj.

- Darko... mi smo se samo malo družili, ništa više. Međutim, svaka joj čast jer je veoma dobra prema Matoroj, iskreno da kažem. Mnogo mi je drago jer sam video da je ona uz Matoru i da se vidi emocija. Ona je meni nekad prijala, ali mi sada zaista prija samo kao drugarica, ništa drugo - kazao je Terza.

Autor: S.Z.