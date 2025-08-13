PORŠELINI POPUSTILE KOČNICE: Napravila Terzi LJUBOMORNU SCENU uživo u programu, pa progovorila o upoznavaju sa njegovom porodicom! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u emisiji ''Narod pita'' Borislava Terzića Terzu, Jelenu Nedeljković Mrvicu, Slađanu Lazić Poršelinu i Draganu Stojančević.

- Mrvice, da li si bila sa Pejom na moru? - upitao je voditelj.

- Pre svega, moram da kažem da sam dobila cveće od mog bivšeg verenika. Što se tiče Crne Gore, svake godine sam dole, gotovo celu sezonu. Čula sam se bila sa Markom Zecom, on mi je rekao da je sa Pejom, pa smo drugarica i ja došle na tu plažu. Pre toga sam rekla Marku da ne želim problem, ako Peji odgovara, da nas neko ne bi povezivao. Bila sam malo, posle je svako otišao svojim putem. Napravili smo sliku tamo, pričali smo više o uopštenim temama - kazala je Mrvica.

- Kakav je tvoj odnos sa Enom? - upitao je voditelj.

- Što se tiče reči izgovorenih u Eliti, ja sam rekla da je ona prostitutka, jer sam tako čula. E, sad, ne znam šta da kažem za ostalo, da se pravdam ne mogu. Dobila sam neke poruke od nekih ljudi i to je tako - kazala je Mrvica.

U jednom trenutku, Slađa i Terza su se žestoko isprozivali.

- Ne mogu da verujem da ova devojka meni ovoliko ljubomoriše. Nije mi jasno ovo njeno ponašanje - rekao je Terza.

- Što jetebe prozivala Milica, Slađo? - upitao je Darko.

- Nije ona mene prozicala - dodala je Slađa.

- Ja sam lično od Milice Veličković čuo da je vas dvoje prozivala. Što si ti na proslavi Anelinoj zivkala ljude da vidiš da li će Terza doći tamo? - upitao je voditelj.

- Ja se ne sećam baš da sam zvala ikog. Ne znam za to. Svako od nas može da radi šta želi - kazala je Slađa.

- Kako da ne. Zvala je sve žive i proveravala je gde sam. Nakon emisije idem svojoj kući i to je to - kazao je Terza.

- Slađo, upoznala si Terzinu porodicu, šta imaš da kažeš povodom toga, jer Milica koliko znamo nije tamo rado viđena, da li si onda tim odlaskom, ti to dokazala? - upitao je voditelj.

- Ne bih ja o tome ko je tamo rado viđen, a ko nije. Što se ostalih stvari tiče, mogu da kažem da je njegova porodica divna - rekla je Slađa.

- U mojoj porodici su svi rado viđeni, da se razumemo. Što se tiče odnosa Miličinog i mog, oboje smo krivi. Ja za postupak, a ona za neke reči. Međutim, hormoni su to - kazao je Terza.

- Darko, dobro jutro. Pozdrav tebi.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.