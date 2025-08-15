PINGVINI BLISTAJU OD SREĆE! Isplivao dokaz o pomirenju Ene i Peje, na snimku ih SAMO OVO ODALO (FOTO+VIDEO)

AKTUELNO

Iako je Jovan Pejić Peja u početku rijalitija bio povučen, nakon određenog perioda počeo je da flertuje sa ukućankama, ali srce mu je zaista zaigralo kada se u Belu kuću uselila atraktivna Ena Čolić. Njih dvoje počeli su sve bliže i bliže da se druže, ali su nailazili na mnoštvo prepreka, poput tzv. "vrtića" oko Peje, a koji su činile: Mrvica, Džordi, kao i još neke učesnice.

No, međutim, kada se Peja "otarasio vrtića", kako je on rekao, kada je zatvorio vrtić, u radio emisiji je ozvaničio vezu sa Enom, što je i nju tada iznenadilo, te je skakala od sreće zbog toga. Mnogi bi danas, kada ih neko upita za vezu Ene i Peje, opisali kao pravu dečiju, u smislu da se njihova zaljubljenost i ponašanje dok su dobrim odnosima onako pravo dečije. Naime, njih dvoje su iz rijalitija izašli razdvojeni, tačnije u raskidu i u korektnim odnosima, a danima unazad priča se i govori o njihovom pomirenju.

Peja je nedavno gostovao u emisiji "Narod pita" kada je demantovao da je bio sa Enom u đakuziju, ali njihovi fanovi su ih totalno provalili, a evo i kako. Naime, na snimku koji je Čolićeva objavila apartmana u kom su bili, u ćošku snimka vide se Pejine patike, te je sada sasvim jasno da su bili zajedno, a da li je zaista došlo do pomirenja ostaje nam da ispratimo.

