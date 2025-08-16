AKTUELNO

Strah koju mi je uterala u kosti, nikada neću zaboraviti: Aleks progovorila o žestokim sukobima s Jelenom, pa otkrila da li je tužila! (VIDEO)

Tvrdi da se uplašila!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Aleksandru Nikolić, Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića

- Ja o Jeleni nemam lepo mišljenje jer mi se ne dopada kao žena i ono što mi je ona radila, nikada neću zaboraviti. Neću je tužiti zato što ja nisam takva, ali ozbiljan strah u kosti mi je uterala. Bilo je jezivo i ona je u tom momentu jezivo delovala, stvarno me uplašila - rekla je Aleksandra.

Ivan gori od ljubomore: Jeleni stigao prelep buket belih ruža, pa obelodanila sve o misterioznom fudbaleru! (VIDEO)

- Meni su danas ljudi najavljivali šta će da me očekuje u emisiji i rekli su kao: ''Pazi se, urotiće se njih dve protiv tebe''. Ja znam da Aleksandra nikada ne bi stala u odbranu Jelene - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si ipak stao u Uroševu odbranu - rekla je ona.

- Nemoj da mi mešaš babe i žabe - rekao je Ivan.

- Ja sam doživljavala torturu i pokušaj da iz mene izvuče da kažem da ga volim, a ljudi znaju da nisam mogla očima da ga gledam. Ona priča o nekim traumama, a posle pet minuta je imala s*x sa Ivanom. Pozdrav za Uroša nasilnika - rekla je Jelena.

Otvorio dušu: Ivan progovorio o životu sa Jelenom Ilić, a evo šta mu svaki dan tera suze na oči! (VIDEO)

- Juče sam otišao u dve prodavnice. Pitam ženu: ''Zašto nema Cifa?'', a on mi odgovara: ''Jelena kupila sve'' - rekao je Ivan.

- To je sve bio moj revolt - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

