TEROR NE PRESTAJE! Aleksandra nakon prethodne emisije dobila KRIVIČNU PRIJAVU od bivšeg muža, pa progovorila o Marijani: Razočarala me kao majka i kao žena! (VIDEO)

Progovorila!

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić i Aleksandru Nikolić. Usledilo je uključnje ledaleva:ž

- Ovde Slađan. Ne znam šta je tebi, vređanje je bilo od samog starta. Ne znam ko tebe dovodi u rijaliti. Dolazite deset godina, a ne možete nikad da pobedite - rekao je gledalac.

- Aleksandra, tvoj bivši je nakon emisije podneo krivičnu prijavu i tužio te - rekao je Darko.

- On je mene prijavio jer sam aj rekla da njemu preti neki čovek, što je istina. Ja od njega svaki dan očekujem neku tužbu, ništa novo. Ja sam rekla da je privremena mera na snazi. U septembru imamo glavno ročište za starateljstvo. Ne dozvioljava mi da komunciram sa njom. Ja sam majka i mogu da je spomin jem doživotno. Jako volim svoje dtee, jako sam osećajna posebno akd je moje dte u pitanju. Užasno mi je da je on bukavlno ztabranio. U presudi ne piše da ja ne mogu da se čujem sa njom. On je meni bukvalno zabranio da se čujem sa njom. Jedan od razloga je bio da sam aj prekinula vezu jer je mene neka teta zvala i da mi je ona bitnija od nje. Čovek non stop preti tužbama. Ja se borim kao što sam se borila uvek. Ja sam sva tri puta dobila starateljstvo. Ne želim da joj uskraćujem oca. On zna da ni na šta nisam slaba kao na svoje dete. Čekam suđenje i borim se. Mene je sačekao veliki dug prema njemu, nisam znala šta se dešavalo napolju. Druže pet godina nisi pitao. Ja više ne želim živeti u strahu. Ja ću da verujem u pravu kao i svaki put gde je bila spora i dostižna. Marijana me razočarala kao majka i kao žena. Ako ona ne može da shvati da kaže Urošu da sam ja majka... Ja ne bih mogla da budem sa takvim čovekom - rekla je Aleks, pa dodala:

