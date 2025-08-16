AKTUELNO

Zadruga

TEROR NE PRESTAJE! Aleksandra nakon prethodne emisije dobila KRIVIČNU PRIJAVU od bivšeg muža, pa progovorila o Marijani: Razočarala me kao majka i kao žena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook Printscreen, Pink.rs ||

Progovorila!

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić i Aleksandru Nikolić. Usledilo je uključnje ledaleva:ž

- Ovde Slađan. Ne znam šta je tebi, vređanje je bilo od samog starta. Ne znam ko tebe dovodi u rijaliti. Dolazite deset godina, a ne možete nikad da pobedite - rekao je gledalac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aleksandra, tvoj bivši je nakon emisije podneo krivičnu prijavu i tužio te - rekao je Darko.

- On je mene prijavio jer sam aj rekla da njemu preti neki čovek, što je istina. Ja od njega svaki dan očekujem neku tužbu, ništa novo. Ja sam rekla da je privremena mera na snazi. U septembru imamo glavno ročište za starateljstvo. Ne dozvioljava mi da komunciram sa njom. Ja sam majka i mogu da je spomin jem doživotno. Jako volim svoje dtee, jako sam osećajna posebno akd je moje dte u pitanju. Užasno mi je da je on bukavlno ztabranio. U presudi ne piše da ja ne mogu da se čujem sa njom. On je meni bukvalno zabranio da se čujem sa njom. Jedan od razloga je bio da sam aj prekinula vezu jer je mene neka teta zvala i da mi je ona bitnija od nje. Čovek non stop preti tužbama. Ja se borim kao što sam se borila uvek. Ja sam sva tri puta dobila starateljstvo. Ne želim da joj uskraćujem oca. On zna da ni na šta nisam slaba kao na svoje dete. Čekam suđenje i borim se. Mene je sačekao veliki dug prema njemu, nisam znala šta se dešavalo napolju. Druže pet godina nisi pitao. Ja više ne želim živeti u strahu. Ja ću da verujem u pravu kao i svaki put gde je bila spora i dostižna. Marijana me razočarala kao majka i kao žena. Ako ona ne može da shvati da kaže Urošu da sam ja majka... Ja ne bih mogla da budem sa takvim čovekom - rekla je Aleks, pa dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Autor: A.Anđić

#Aleksandra Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Ivan Marinković

#Jelena Ilić

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Udaraju joj na bolne tačke: Sanjina majka progovorila o vezi Grujićeve i Marka, pa otkrila da li su pred pucanjem! (VIDEO)

Domaći

ISPOVEST KOJA LOMI SRCA! Aleksandra priznala kakav TEROR doživljava od bivšeg muža, pa otkrila koliko tuguje za ćerkom: Komunicirale smo devet minuta,

Domaći

PLAĆALI SU ME PO MINUTU: Suzana Mančić progovorila nakon mnogo godina, evo koliko je zaradila kao LOTO DEVOJKA!

Domaći

'NE MOGU DA SE SETIM SVEGA, BILA SAM U STANJU ŠOKA!' Aneli progovorila o NASILJU koje je preživela od Asmina, Janjuš joj ne veruje, skočio kao OPAREN!

Domaći

NE UMEM DA BUDEM ŽRTVA: Lidija Vukićević progovorila o odgajanju sinova i teškom periodu nakon RAZVODA: NIKO ME NIJE ZVAO DA RADIM

Domaći

OPLELA KAO NIKADA! Edita progovorila o estradi! Otkrila da SVE LAŽ: NEMA NORMALNOG ČOVEKA....