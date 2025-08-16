AKTUELNO

Ta kanturina će ostati bez stana ako...Oglasio se Asmin i brutalnim prozivkama demolirao Jelenu Ilić, a onda u sve umešao i Ivana! (VIDEO)

Foto: E-STOCK/ČASLAV VUKOJIČIĆ/PRIVATNA ARHIVA/Pink.rs/Z. Veljković

Žestoko!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Aleksandru Nikolić, Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića. Voditelj Darko otkrio je da je pošta pristigla, te je pročitao poruku Asmina Durdžića.

- Evo Asmin nam šalje poštu i kaže: ''Ta kanturina od Jelene ilić ako me bude dalje komentarisala izgubiće i taj stan koji je danas unajmila i ponovo će da živi na ulici kao do juće, i da se j*be za jedan doručak! Smećarka'' - poručuje Asmin, pa dodaje:

TEROR NE PRESTAJE! Aleksandra nakon prethodne emisije dobila KRIVIČNU PRIJAVU od bivšeg muža, pa progovorila o Marijani: Razočarala me kao majka i kao

- Ta nakaza u studiju, ne može ni proći pored mene, a ne da išta zna o meni. Govori o mojim autima i renta caru? Samo nju rentaju i bez Ivana je niko i ništa, a moja auta su na lizing, kao i kod svih privatnika na Zapadu. Kako nešto objasniti nepismenoj metli, koju je Ivan doveo u Beograd i učinio poznatom - pročitao je Darko pristiglu poštu koju je poslao Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je sebe nazvao Alibaba jer mu je to zanimljivo, a neko ga je kao predmet podsmeha tako prozvao. Zamislite on koji tvrdi da su njegovi drugovi sa mnom nešto imali. Spodobo Božija, čula sam da uhodiš i Aneli posle toliko godina, a za sve bljuvotine koje si pričao o meni ćeš morati da platiš. Ti si tužen nesrećniče i ne znam zašto si se bavio sa mnom. Tužen si za bljuvotine koje si izgovorio o meni, a nikada me nisi video. Hoću da ti uzmem i to malo para koje nemaš, a ti si maneken za goveđi gulaš koji je uz Staniju uspeo da smrša - rekla je Jelena.

- Kaže: ''Tvrdim i dalje da si se j... s mojim drugovima za pare'' - poručuje Darko.

Sad je sve jasno! Palo žestoko raskrinkavanje Milovanovih namera prema Aleksandri, ona pokušala da preokrene situaciju! (VIDEO)

- Ma može da tvrdi znaš šta, ko ga šiša - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

