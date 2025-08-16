AKTUELNO

Zadruga

Ivan lebdi od sreće: Vera iz Loznice priznala da je odlepila za njim, pa mu ponudila viđanje koje se ne odbija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Aleksandru Nikolić, Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića

- Jelena, kako ste spavali u stanu koji prokišnjava? - upitala je Verica.

- Pa on je hteo to više puta da popravi, ali mu nije bilo dobro kad čuje smešnu cifru - rekla je Jelena.

pročitajte još

Ne može da me uvredi osoba koju su prozvali TRICA: Jelena razvezala jezik o Milici Veličković, pa otkrila istinu o njoj i Rajačiću! (VIDEO)

- Tebi nije bilo dobro kad si videla koju sam ja cifru zaradio - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Darko, on je meni pisao na reklama. Evo pogledaj piše mi, čovek je lud - rekla je Jelena.

- Kakvo si ti smeće - rekao je Ivan.

- Ivane, kada ćemo popiti kafu u Loznici? - upitala je Verica.

pročitajte još

Oglasio se Aleksandrin bivši muž: Jednom porukom dokazao da su konci u njegovim rukama! Ivan jedva dočekao da se nasladi, pa zaratio u studiju! (VIDEO

- Je l' samo kafu kafu ili? - upitao je Ivan.

- Pa samo kafu - rekla je Verica.

- Verice da li ste vi slobodni? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam, razvedena sam. Imam malog sina i bivši muž zna da mi se Ivan dopada - rekla je Verica.

- On je malo nepoverljiv, ko se opeče o mleko i u jogurt duva - rekao je Darko.

pročitajte još

Strah koju mi je uterala u kosti, nikada neću zaboraviti: Aleks progovorila o žestokim sukobima s Jelenom, pa otkrila da li je tužila! (VIDEO)

- Ja ga zovem da dođe, ali to su sve samo izgovori - rekla je Verica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne da psa: Aneli otkrila kako je takmičari provociraju, pa Luki ponudila zajedničko starateljstvo (VIDEO)

Zadruga

Ti si psihopata: Ana Nikolić i Uroš u duetu urnisali Kordu, on se umalo onesvestio od gluposti koje je čuo! (VIDEO)

Domaći

Kakav kanal za Sandru Obradović: Mesecima se hvalila vezom sa Lukom, a on ne zna ni da ona ima položeno za vožnju! (VIDEO)

Domaći

Opa! Karić otkrio od kada datira sukob njega i Anđele, javio se Gringo, pa otkrio da je bila kod njega na BRODU: ŽENIO BIH JE, ali je ona NEBRUŠENI di

Farmeri

PECA I BABEJIĆ KAO PAR U RASKIDU: Nataša ne može da dođe do reči od njihovih rasprava! (VIDEO)

Zadruga

SAMO ŽELI SUSRET S NJIM?! Sofija saznala da je Terza u izolaciji, pa se IZLANULA (VIDEO)