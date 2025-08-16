Ivan lebdi od sreće: Vera iz Loznice priznala da je odlepila za njim, pa mu ponudila viđanje koje se ne odbija! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Aleksandru Nikolić, Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića.

- Jelena, kako ste spavali u stanu koji prokišnjava? - upitala je Verica.

- Pa on je hteo to više puta da popravi, ali mu nije bilo dobro kad čuje smešnu cifru - rekla je Jelena.

- Tebi nije bilo dobro kad si videla koju sam ja cifru zaradio - rekao je Ivan.

- Darko, on je meni pisao na reklama. Evo pogledaj piše mi, čovek je lud - rekla je Jelena.

- Kakvo si ti smeće - rekao je Ivan.

- Ivane, kada ćemo popiti kafu u Loznici? - upitala je Verica.

- Je l' samo kafu kafu ili? - upitao je Ivan.

- Pa samo kafu - rekla je Verica.

- Verice da li ste vi slobodni? - upitao je Darko.

- Jesam, razvedena sam. Imam malog sina i bivši muž zna da mi se Ivan dopada - rekla je Verica.

- On je malo nepoverljiv, ko se opeče o mleko i u jogurt duva - rekao je Darko.

- Ja ga zovem da dođe, ali to su sve samo izgovori - rekla je Verica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić