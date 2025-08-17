Razvezala jezik: Ena progovorila o Milici i Rajačiću, pa otkrila da li se čula s njim nakon izlaska iz Elite 8! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović ugostila je Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Ja sam podrška Anđele i Gastoza. Moram da kažem Eni da je Gastoz bio prvi na anketi o kojoj je ona toliko pričala da ga je prestigla - rekla je gledateljka.

- Poslali su mi njegovi čim sam izašla - rekla je Ena.

- To je bitno da priznaš - rekla je gledateljka.

- Ena kako komentarišeš saznanje da su Uroš i Milica bili zajedno? - upitala je Ana.

- Ja se nikada nisam priklanjala klanovima i većini već sam govorila kako mislim. Ne vidim razliku između Rajačića, Munje i Terze i njihovog ponašanja. Ne mislim da je Milici takav dečko potreban, ali meni je to Rajačić zamerio i to je bio poslednji put da sam ga pomenula. Ukoliko je to ona demantovala i nije istina, još bolje - rekla je Ena.

- U tom momentu se sećam da je Terza hteo da sravni sa zemljom malog Daču jer je rekao Mica blamilica, a nakon tog saznanja kao reče: ''Ko je j*be'' - rekao je Gastoz.

- Ja nisam očekivala da će mi se Terza zahvaljivati što sam stajala uz njega, ali nisam očekivala ni da mi podmeće nogu - rekla je Ena.

Autor: N.Panić