Ne može da sakrije strah: Luki nije dobro zbog potencijalnog suočavanja Alibabe i Aneli, padaju maske! (VIDEO)

Nije mu dobro!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su u prvom video prilogu imali prilike da pogledaju kako Asmin tvrdi da će Aneli Ahmić ući u rijaliti i blati je.

- Ja znam Aneli kako diše i ja ne želim da se svađam s njom, čak iako joj bude nešto trebalo ovde biću tu da joj pomognem. Ja nisam na nju ljut već sam razočaran jer sam pomagao celoj njenoj porodici i onda ona dođe tu na televiziju da priča loše o meni. Sita kad bi ušla, gazio bih je najstrašnije do samog kraja - rekao je Alibaba.

- On da može da upravlja sa Aneli, onda nikad ne bi došli u ovakvu situaciju. Mislim da je on gubitnik u celoj priči i napravio je od Aneli još veću žrtvu. Dovoljno je šta je sve rekao o njoj u prvih 48h, a mislim da mu nikada ne bi oprostila samo to dešavanje - rekao je Luka.

- Ona je nakon izlaska odmah meni javila, tako da bi mi sve sutra oprostila - rekao je Alibaba.

- Ukoliko Aneli uđe, kako misliš Asmine da bi se Luka poneo kada bi ti i ona stalno rešavali svoje probleme? - upitala je Ivana.

- Ne zanima me on - rekao je Alibaba.

- Ja sam ubeđen da bi Asmin bio sa Aneli odmah i oprostio joj sve - rekao je Luka.

- Ja da sam hteo tebe da razdvojim od Aneli, to bi uradio za 24 sata. Mene ona kao žena ne zanima, ti se sad bojiš da ona dođe jer će pričati sa mnom - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić