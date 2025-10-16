Luka u mat poziciji?! Pozvao svoju bivšu ženu da se oglasi, Asmin otkrio da drži ceo njegov život U ŠACI (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić i Luka Vujović nastavili su prepucavanje preko crnog stola tokom emisije "Gledanje snimaka".

- Ti si već imao u glavi osam godina zatvora i da postoji šansa da te žena neće čekati. Znam da je teško i je*eno, ali znam da si imao u glavi da te žena neće čekati. On je besan i imao je pravo, a ja sam bio besan, ali nemam prava - rekao je Asmin.

- Luka, nećeš da ga pitaš odakle u informacije - pitala je Ivana.

- Ovo što je rekao je da nije istina da sam hteo da oduzmem dete! - rekao je Luka.

- Znam da kada je saznao za tog Murata, tog trenera, hteo je da uzme dete, pokrenuo je sve, ali su ga na kraju kumovi i roditelj prekinuli i zaustavili. To zna i Žana, zna i možda Vanja...Kada je bilo pitanje za Žanu što se nije javio, on se Žani i Bobancu nije javio kada je izašao, a oni su bili tu za njega tokom godina - rekao je Bebica.

- Ja sam bio u njenom salonu jednom ili dva puta, kad sam se diskvalifikovao smo se videli. Bili smo u restoranu i to je to - rekao je Vujović.

- Nije mi Baja to rekao, sa Bajom sam imao samo jednom kontakt - rekao je Asmin.

- Ona je htela da se razvede, ja sam bio taj koji neće. Ja sam u ljutnji rekao da ne želim da mi dolazi u posete - rekao je Luka.

- Ona je šest meseci pred kraj robije bila žena sa Muratom, a da te podsetim da si to sam pričao kada si ušao u osmicu - rekla je Kačavenda.

- 2021. godine počinje korona, ja to saznajem, dok sam ja bio unutra, oni su bili već dve godine zajedno. Ja sam zadnjih šest meseci imao otvorenih, išao sam na vikende - rekao je Vujović.

- Bilo mi je zanimljivo na klipu jeste to koliko Luka ne poznaje Aneli - rekao je Macanović.

- Ja bih da se vratim na klip, intresantna mi je ova kontradiktornost. On je prve dve nedelje pričao gnusne i najgore moguće stvari o majci svog deteta, da krenemo od uložaka i tampona, rekao je: "da umre, ne bih joj otišao na sahranu", a sada spušta loptu jer misli da će ući. O čijem detetu on priča?! On je rekao da misli da Nora nije njegovo dete. Ovo je meni jadno, bedno i mizarno - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić