Tek počinje da mu pada maska: Đukić najavio žestoko akcijanje s Lukom, ovakvog ga niko nije video! (VIDEO)

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su sada komentarisali odnos Luke Vujovića i Maje Marinković.

- Ja sam ovo pričao od početka, on i Maja će završiti zajedno. On je malopre sve sam rekao kada je istakao da bi izabrao Maju da nije s Aneli - rekao je Mića.

- Ja nisam uopšte tako rekao, vi više ne znate šta meni da nađete i onda se hvatate za to - rekao je Luka.

- Sumanuto je da on kao neće da odgovori na pitanje da li je Maja dobra riba - rekla je Milena.

- Ja ovo ne zovem ljubavlju i to je to istina. Bitniji mu je rijaliti od svega - rekla je Matora.

- Mene zanima ako uđe Aneli da li će Luka ići ka tamo ili ka amo? - upitao je Mića.

- Baš me zanima šta ti misliš - rekla je Milena.

- Ovo je pravi Luka, da li se vi sećate kakav je on bio i na šta je ličio dok je branio Ahmićke? - upitala je Miljana.

- Ovo je pravi Luka još malo mu fali, a ako ga Aneli bude ostavila onda će biti totalno drugačija priča. Ovo je on i mislim da će biti sto postotka za mesec dana - rekao je Đukić.

- Ne slažem se sa Filipom, ali je sve lepo rekao - rekao je Luka.

- Želeo je da bude taj koji će dočekati svoju devojku, ali uzalud. On kao da je bio totalno izgubljen i kao da nema viziju i percepciju šta je uradio - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić