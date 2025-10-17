Ti si bio u zatvoru što si krao babama gaće i torbe: Nerio potvrdio Asminove priče o Grofičinoj kući, Durdžić ponovo zaratio s Lukom! (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom je Asmin Durdžić cimerima opisivao kako izgleda Anelina, Sitina i Grofičina kuća.

- Joca kada se snimio, bio je šokiran. Sita je okačila da je to laž, a onda je Grofica napisala: "Vidim da Joca se vrti oko kuće, ja ga polivala vodom". Kada je to Joca snimio, Jasna je napisala na instagramu da je oprala deda mraza i obesila se da ga suši. Ima slika od konja, nacrtan je, ali je slika okrenuta naopako, to verovatno da poludimo Luka ili ja. Janjuš kada je bacio u jezero onu sliku Grofičinu, on je tada otvorio oči - rekao je Asmin.

- Ja mogu samo da kažem da ne znam o kakvom se lavu priča, da je vezan lancima, ali sve ovo drugo je istina - rekao je Nerio.

- Hteo sam da prokomentarišem ono prethodno. Već je rekao kada je ušao da je ona bila, prvo nije tvrdio, rekao je da je čuo. To je tako katastrofalno što ona izlazi. Ja sam ubeđen da je on jedan od najomraženijih likova i da njemu jedna osoba pravi fanpejdževe - rekao je Luka.

- Ja ću samo da kažem da su moji momci ukrali lava, sada je svezan majmun, on je taj majmun - rekao je Asmin.

- Ja sam neko ko poznaje, bio sam gde sam bio u Cirihu, drže tamo pola grada i disketoka. Čuo sam se sa tim ljudima zbog drugih stvari, niko se nije raspitivao, niko ne poznaje Aneli - rekao je Luka.

- Gde je rekla Aneli da sam ja otišao po nju?! U Švajcarskoj! Ti si bio u zatvoru što si krao babama gaće i torbe. Ja imam poruke gde njen brat Ajlin piše prijateljici, gde se žena spušta sa plafona u tangicama...Ja pitam Semira da li valja Aneli kao riba, on mi kaže da valja, meni on govori: "Isplati joj keš, kasiraće te ljudi", pokušali su, nisu uspeli, on skače i nema pojma šta priča. Bio je u zatvoru kada je Aneli harala - pitao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić