Čula se sa bivšim na dan svadbe: Bora nastavlja da raskrinkava Milicu Kemez, pa se odao i otkrio koliko ga boli njeno akcijanje s Đukićem! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su u narednom video prilogu imali prilike da pogledaju kako Bora Santana priča o braku sa Milicom Kemez.

- Ovo nema veze s njom, ona je stvarno devojka bila kući i radila. Ovo za prstenje pričam jer meni to nije ni bitno, može i da baci prstenje. Nisam iz čista mira krenuo da pričam s njom već sam pričao sa Neriom - rekao je Bora.

- Kad god pričaš o njoj, ti pomeneš Filipa. Kao da ne možeš da preboliš što je bila s Filipom? - upitala je Ivana.

- Mene nervira što ona nikada nije htela da skine snimak sa Filipom, a htela je da skida slike sa mnom. Znala je da kaže da neće Filipa na svadbi i ostalo, mene njena prošlost ne zanima. Mene je povredilo što se ona prešaltala za mesec dana i promenila priču za naš odnos. Ona ima tog dečka već dugo, očigledno je to moralo da traje neko vreme - rekao je Bora.

- Šta je to bilo sa Lili policajkom? - upitala je Ivana.

- Ona i Lili su se posvađale i Lili je rekla: ''Nemoj ja da pričam šta si ti radila u stanu'', pa ona ima kumu koja je videla da ne mogu da trpim u sebi neke stvar i rekla mi je da se Milica čula sa bivšim na dan naše svadbe. Ja u to nisam verovao i ona me odvela kod Milice na vrata, a Milica nama kaže - rekao je Bora.

Autor: N.Panić