Karambol: Kačavenda i Zorica zaratile kao nikad do sad, brutalnim prozivkama se rešavale međusobno! (VIDEO)

Bukti rat!
U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Zorica Marković i Milena Kačavenda brutalno su zaratile i jedna drugu čašćavale uvredama.
- Lepezo pozdravi golmana Zvezde i vrati naočare u butik Eleni, nemoj da mi pljuješ ovde i da mi kvariš frizuru - rekla je Milena.
- Krme jedno, imam keca u rukavu. Babuskaro jedna, koga si naterala da dođe na finalno veče, a nije hteo? - upitala je Zorica.
- Ma kako da ne, samo tvog zeta nije sramota od tebe - rekla je Milena.
- Leči se - rekla je Zorica.
- Mrš čobanice, što si skinula prsluk? Ide ti uz gilju kravlja p*čko - rekla je Milena.
- Imam trefa, a kad ga kažem sahraniću te - rekla je Zorica.
- Ja se ne j*bem po kancelarijama - rekla je Milena.
- Ni ja lutkice - rekla je Zorica.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić