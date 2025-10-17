Karambol: Kačavenda i Zorica zaratile kao nikad do sad, brutalnim prozivkama se rešavale međusobno! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Zorica Marković i Milena Kačavenda brutalno su zaratile i jedna drugu čašćavale uvredama.

- Lepezo pozdravi golmana Zvezde i vrati naočare u butik Eleni, nemoj da mi pljuješ ovde i da mi kvariš frizuru - rekla je Milena.

- Krme jedno, imam keca u rukavu. Babuskaro jedna, koga si naterala da dođe na finalno veče, a nije hteo? - upitala je Zorica.

- Ma kako da ne, samo tvog zeta nije sramota od tebe - rekla je Milena.

- Leči se - rekla je Zorica.

- Mrš čobanice, što si skinula prsluk? Ide ti uz gilju kravlja p*čko - rekla je Milena.

- Imam trefa, a kad ga kažem sahraniću te - rekla je Zorica.

- Ja se ne j*bem po kancelarijama - rekla je Milena.

- Ni ja lutkice - rekla je Zorica.

Autor: N.Panić