Karambol: Kačavenda i Zorica zaratile kao nikad do sad, brutalnim prozivkama se rešavale međusobno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Zorica Marković i Milena Kačavenda brutalno su zaratile i jedna drugu čašćavale uvredama.

- Lepezo pozdravi golmana Zvezde i vrati naočare u butik Eleni, nemoj da mi pljuješ ovde i da mi kvariš frizuru - rekla je Milena.

Čula se sa bivšim na dan svadbe: Bora nastavlja da raskrinkava Milicu Kemez, pa se odao i otkrio koliko ga boli njeno akcijanje s Đukićem! (VIDEO)

- Krme jedno, imam keca u rukavu. Babuskaro jedna, koga si naterala da dođe na finalno veče, a nije hteo? - upitala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma kako da ne, samo tvog zeta nije sramota od tebe - rekla je Milena.

- Leči se - rekla je Zorica.

Bora Santana nije preboleo Milicu? Miljana ga raskrinkala do srži, otkrila detalje koje je malo ko znao! (VIDEO)

- Mrš čobanice, što si skinula prsluk? Ide ti uz gilju kravlja p*čko - rekla je Milena.

- Imam trefa, a kad ga kažem sahraniću te - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se ne j*bem po kancelarijama - rekla je Milena.

Ne mogu ja da budem među devojkama jer nisam ja opcija, nego prioritet: Maja demolirala Luku, totalno ga oborila s nogu, on ne skida osmeh s lica (VID

- Ni ja lutkice - rekla je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

