Skočio kao oparen! Luka pokazao ljubomoru prema Asminu zbog Maje, ona ga opčinila: Ne treba da se pravda, to je sve normalno! (VIDEO)

Šok za crnim stolom!
Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako je Asmin Durdžić poslao palačinku po Bori Santani Maji Marinković.
- Znam da je od Asmina bila palačinka, tu je bio neki cirkus. Samo da znaju za sledeći put da volim sa bananom i višnjom - rekla je Maja.
- Ne sećam se da li smo bili u svađi ili sam ja pitao Boru za da li se ona (Jakšićka) osmehnula. Ja stvarno volim njen osmeh - rekao je Asmin.
- Palačinke su spremale naše koleginice, Asmin je rekao: "Dajte mi dve palačinke da odnesem, jedna za Jakšićku od tebe, druga za Maju od mene", ja sam odneo i zahvalile su se - rekao je Bora.
- Maja voli da jede palačinke i čokolade sa lešnikom. Jeli smo Maja i ja, nije ovo prvi put, poslao nam je još jedanput. Čokoladu iz Beča, medena srca iz Beča, to su specijalna srca - rekao je Dača.
- On je jako dobro skoncetrisan, znam da mu ne manjka energetksih pića, ali opušteno, ja ti ostavljam u amanet. Ne treba da mi vratiš, ja ne prebacujem. Vređa mi inteligenciju da pričam o palačinkama i da li se smejem - rekla je Maja.
- Poenta je da je Maja tražila palačinke, a ne Asmin da je doneo - rekla je Dača.
- Ja ne znam šta je sa Dačom i šta ima protiv Asmina, ja verujem da je ovo bila sve njegova igra, čuli smo da svaku drugaricu pita da li se osmehne. Ne znam zbog čega prihvata, sve prihvata, a pravi se ovde luda - rekla je Matora.
- Ja ne želim da bilo ko napada Maju zbog moje gluposti - rekao je Asmin.
- Za koliko dana ćete se pomiriti - pitala je Matora.
- Nikada, ja nikada - rekao je Asmin.
- Ti si Dačo izgubljen slučaj, ko te šta pitao?! - rekla je Maja.
- Vidim da se na druge teme svi sprdaju, a ovde je poenta priče, Maja je napala Asmina kao: "Šta on ima meni da donese medeno srce?", a ovamo prihvata palačinke. Bravo Asmine, od danas učim sve od tebe - rekao je Luka.
- Si ti ljubomoran - pitala je Maja.
- Ja da nisam ljubomoran ne bih ustao da prokomentarišem sada...Juče sam odvojio pola sata, šetam ovde ljudi - rekao je Vujović.
- Ivana, Lukica ne treba da se pravda što je ljubomoran, to je prirodno i normalno. On je procvetao! - rekla je Maja.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić