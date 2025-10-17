AKTUELNO

Zadruga

Skočio kao oparen! Luka pokazao ljubomoru prema Asminu zbog Maje, ona ga opčinila: Ne treba da se pravda, to je sve normalno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za crnim stolom!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako je Asmin Durdžić poslao palačinku po Bori Santani Maji Marinković.

pročitajte još

Karambol: Kačavenda i Zorica zaratile kao nikad do sad, brutalnim prozivkama se rešavale međusobno! (VIDEO)

- Znam da je od Asmina bila palačinka, tu je bio neki cirkus. Samo da znaju za sledeći put da volim sa bananom i višnjom - rekla je Maja.

- Ne sećam se da li smo bili u svađi ili sam ja pitao Boru za da li se ona (Jakšićka) osmehnula. Ja stvarno volim njen osmeh - rekao je Asmin.

- Palačinke su spremale naše koleginice, Asmin je rekao: "Dajte mi dve palačinke da odnesem, jedna za Jakšićku od tebe, druga za Maju od mene", ja sam odneo i zahvalile su se - rekao je Bora.

pročitajte još

Nikad žešći udarac: Nerio opet stao uz Alibabu i otkrio da priča istinu o Ahmićkama, isplivali novi šok detalji o njihovoj prošlosti! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja voli da jede palačinke i čokolade sa lešnikom. Jeli smo Maja i ja, nije ovo prvi put, poslao nam je još jedanput. Čokoladu iz Beča, medena srca iz Beča, to su specijalna srca - rekao je Dača.

- On je jako dobro skoncetrisan, znam da mu ne manjka energetksih pića, ali opušteno, ja ti ostavljam u amanet. Ne treba da mi vratiš, ja ne prebacujem. Vređa mi inteligenciju da pričam o palačinkama i da li se smejem - rekla je Maja.

pročitajte još

Isplivalo Zoričino dupljaštvo! Anđelo je saterao u ćošak u samo par koraka, ona pokušala da se opere: Kod njega je sve fejk, kao i Anita! (VIDEO)

- Poenta je da je Maja tražila palačinke, a ne Asmin da je doneo - rekla je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne znam šta je sa Dačom i šta ima protiv Asmina, ja verujem da je ovo bila sve njegova igra, čuli smo da svaku drugaricu pita da li se osmehne. Ne znam zbog čega prihvata, sve prihvata, a pravi se ovde luda - rekla je Matora.

- Ja ne želim da bilo ko napada Maju zbog moje gluposti - rekao je Asmin.

pročitajte još

Čula se sa bivšim na dan svadbe: Bora nastavlja da raskrinkava Milicu Kemez, pa se odao i otkrio koliko ga boli njeno akcijanje s Đukićem! (VIDEO)

- Za koliko dana ćete se pomiriti - pitala je Matora.

- Nikada, ja nikada - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si Dačo izgubljen slučaj, ko te šta pitao?! - rekla je Maja.

- Vidim da se na druge teme svi sprdaju, a ovde je poenta priče, Maja je napala Asmina kao: "Šta on ima meni da donese medeno srce?", a ovamo prihvata palačinke. Bravo Asmine, od danas učim sve od tebe - rekao je Luka.

pročitajte još

Ti si bio u zatvoru što si krao babama gaće i torbe: Nerio potvrdio Asminove priče o Grofičinoj kući, Durdžić ponovo zaratio s Lukom! (VIDEO)

- Si ti ljubomoran - pitala je Maja.

- Ja da nisam ljubomoran ne bih ustao da prokomentarišem sada...Juče sam odvojio pola sata, šetam ovde ljudi - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ivana, Lukica ne treba da se pravda što je ljubomoran, to je prirodno i normalno. On je procvetao! - rekla je Maja.

pročitajte još

Bora Santana nije preboleo Milicu? Miljana ga raskrinkala do srži, otkrila detalje koje je malo ko znao! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Izgovor bi mu bio da mene pravi ljubomornim: Luka sam sebe ukanalio, sad je svima jasno šta oseća prema Maji! (VIDEO)

Zadruga

Ona je za mene AMATER: Ivan ponižava Minu, a govori da poštuje njenu majku, Janjuš odmah skočio: Je l' si je iz poštovanja nazvao KU*VOM?! (VIDEO)

Zadruga

Ne znam kako sam prevarila oženjenog čoveka: Aleksandra demantuje sve optužbe bivšeg dečka Milovana! (VIDEO)

Zadruga

Da li treba da napravim dete i da ga ostavim, da bih bio bitan kao Ivan?! Rajačić rastavio Jeleninog bivšeg muža na činioce, ori se Bela kuća (VIDEO)

Zadruga

Haos u Beloj kući: Rat na više frontova zbog Kačavendine podele, Janjuš svim silama pokušava da je zaštiti! (VIDEO)

Domaći

NAB*JAO JE SVOJU ĆERKICU, SMEĆE: Aneli nikad žešće udarila na Alibabu, Mića pokušao da ga osudi, Đedović ga SATERAO U ĆOŠAK: On iznosi, iznosila je on