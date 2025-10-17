Dušica na stubu srama: Maja osula drvlje i kamenje po njoj zbog flerta s Janjušem, ona ne zna gde udara! (VIDEO)

Nije joj dobro!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su u narednom video prilogu imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković hvali Viktora Gagića.

- On je kulturan momak, ali on je za mene dete. Jako je kulturan i lep, nije u redu da se Dušica igra s njegovim emocijama jer je on jako lepo vaspitan i jako se lepo ponaša. Ne treba da se upušta u nešto ako nije spremna - rekla je Maja.

- Što si se ti upuštala u druženje s Asminom? - upitala je Zorica.

- Kakve to veze sad ima? Nije u redu da Viktora praviš budalom, ali sama si dozvolila sama da Janjuš iznese ovo o tebi - rekla je Maja.

- Šta je Janjuš ovde kriv? - upitao je Janjuš.

- Ti si ispao prevrtljiv i ogavan prema meni, sram te bilo - rekla je Dušica.

- Šta tebe sprečava da uđeš sa mnom u vezu? - upitao je Viktor.

- Bojim se zbog s*ksa - rekla je Dušica.

- Ma daj bre budi iskrena i priznaj da si se igrala s njim - rekao je Alibaba.

- Ne igram se, ne lupaj - rekla je Dušica.

- Ma daj bre lažovko, juče si Janjušu masirala noge - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić