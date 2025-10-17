AKTUELNO

Zadruga

Opa! Sara uhvatila Luku u laži, on odbrusio: Sada kada vidim, za mene je namerno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom je prikazano kako Luka Vujović prolazi pored Sare Raičević i udara je po kosi.

- Namerno je prosula, ne želim da se oglašavam - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Au, ala ti presisavaš opasno kada popiješ. Neću da se branim...Miljana je bila tu, je l' sam prosula namerno?! Evo, nisam - rekla je Sara.

- Sada kada vidim klip, za mene je namerno...Evo šta se sećam, sedim sam i dolaze njih dve i meni Sandra: "E, vidi što imam drugaricu" - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne laži Luka, ti si došao - rekla je Sara.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ja sam slobodna, on je u problemu: Sara otkrila detalje muvanja sa Lukom, on doživeo AMNEZIJU (VIDEO)

Zadruga

NE ZNA GDE UDARA! Sara utehu pronašla u Janjušu: Totalno se zaplela u laži, pa zatražila pomoć od Bore Santane! (VIDEO)

Zadruga

Opa! Vanja odala Kačavendu u par reči, Milena TOTALNO ODLEPILA za Janjušem (VIDEO)

Zadruga

On i da ustane da kaže, mene boli uvo: Mina otkrila cimerima da Terza čuva Alibabinu tajnu, pitanje je vremena kada će ga odrukati! (VIDEO)

Domaći

Ne prestaje da šokira! Maja priznala da li je zaljubljena u Luku, on sve frapirao odgovorom: Tišina je jača od zvuka! (VIDEO)

Zadruga

Drama za stolom! Viktoru pala roletna, obelodanio sve Radine laži, ona iz nemoći priznala: Igrala sam se, više neću, nemojte posle da se žalite na men