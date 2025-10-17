Opa! Sara uhvatila Luku u laži, on odbrusio: Sada kada vidim, za mene je namerno! (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom je prikazano kako Luka Vujović prolazi pored Sare Raičević i udara je po kosi.

- Namerno je prosula, ne želim da se oglašavam - rekao je Vujović.

- Au, ala ti presisavaš opasno kada popiješ. Neću da se branim...Miljana je bila tu, je l' sam prosula namerno?! Evo, nisam - rekla je Sara.

- Sada kada vidim klip, za mene je namerno...Evo šta se sećam, sedim sam i dolaze njih dve i meni Sandra: "E, vidi što imam drugaricu" - rekao je Luka.

- Ne laži Luka, ti si došao - rekla je Sara.

Autor: Nikola Žugić