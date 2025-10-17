Pravdu će potražiti na sudu: Matora tužila Anđela za sve laži, pljušte nikad žešće prozivke bivših prijatelja! (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su u narednom video prilogu imali prilike da pogledaju kako Zorica Marković, Jovana Tomić Matora, Ivan Marinković i Ilija Pečenica ogovaraju Anđelu Rankoviću.

- Kako ih bole ankete i sve, zato i obožavam ankete. Iskompleksirani ljudi su baš oni na klipu, a ne ja samim tim što me ogovarate kao u sedmici. Matora je pričala o meni i Aniti u Eliti 7, sada isto priča o meni i to je tako. Crknite od zlobe i kompleksa, a samo ću ti reći da su kompleksi neizlečivi - rekao je Anđelo.

- Okej evo ja sam iskompleksirana, ali ja se nikad ne bih pravdala kao on nekim zakržljalim debilima, kako on nas naziva - rekla je Matora.

- Mi imamo nove učesnike koji nemaju predstavu ko sam i šta sam, zašto bih dopustio da mene neki prevaranti poput Matore i Ivana predstavljaju loše? Ja sam opisujem ko sam i šta sam - rekao je Anđelo.

- On misli da mene kompleksira što on pije šampanjac na letovanju, zamisli budaletinu - rekao je Ivan.

- Vi mene nabeđujete da sam ja kompleks, a onda ti u klipu kažeš da si držala kafić. Ti ćeš Matora celog života biti iskompleksirana na mene, bićeš ljubomorna što nisi ja - rekao je Anđelo.

- Anđelo laže kada kaže da je uvek bio sa najlepšim devojkama, ali je bio sa mojim svim devojkama tako da donekle imamo isti ukus - rekla je Matora.

- Mi ćemo da pričamo o tvojoj porodici, ako ti već nećeš. Mi ćemo sada da pričamo o tvojoj porodici - rekao je Ivan.

- Ja ću samo da ti kažem da je podignuta tužba protiv tebe pre neki dan, pošto si rekao da sam ja nekoga iznuđivala za novac. On je danas udarao na Draganu i pretio joj - rekla je Matora.

- Ne, nego sam rekao da se ne meša u naš sukob jer je okej devojka - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić