Smislio novu taktiku: Dačo pripremio Alibabu, od sutra će Maju samo kulirati i ignorisati! (VIDEO)

Osmislili pakleni plan!

Dača Virijević, Mina Vrbaški i Asmin Durdžić okupili su se u rehabu kako bi prokomentarisali aktuelna dešavanja oko Maje Marinković, a Dača Virijević je učio Alibabu kako da se od sutra ponaša prema njoj.

- Maja je lažov - rekao je Dača.

- Ne mogu da verujem da je to toliki lažov - rekao je Alibaba.

- Zato je i zovu Maja istina. Ne postoji razlog da se ona naljuti na mene već je videla da je izigrana i zato na nas sve svaljuje. Ona ovo sa Lukom radi da skrene pažnju s tobom - rekao je Dača.

- Ko joj je dao nadimak Maja istina? - upitao je Alibaba.

- Ne znam, ali trebaš da naučiš da pričaš s njom. Trebaš da joj kažeš: ''Ti si nebitna'' - rekao je Dača.

- Vidiš da su i svi primetili da smo je ubacili u mašinu i izigrali - rekao je Alibaba.

- Sutra joj udari na ego da ne zna gde će. Prvo sam mislio da treba da spusti loptu i da je navuče - rekao je Dača.

- To sam i ja mislio - rekao je Alibaba.

- Ne treba to da radi, poslušajte me jednom. To ne treba da radi i pravi sebi problem - rekla je Mina.

- Samo joj udaraj na ego, kaži joj da je bitna zbog tebe i Luke, koji je bitan jer je Anelin verenik - rekao je Dača.

- Da, a Aneli je bitna zbog mene - rekao je Alibaba.

