Ovo neće izaći na dobro: Alibabi kočnice totalno popustile, niže sočne prozivke na Majin račun! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dačo Virijević osmislio je novu taktiku za Asmina Durdžića kako bi iskulirao Maju Marinković, ali ipak Alibaba nije mogao da ostane imun i ne izvređa Maju.

- Kaži joj: ''Ovde ja završavam svaku priču'' i to je to - rekao je Dača.

- Ona je mene počela da ponižava i vređa kad sam rekao u radiju da mi je bila igra - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- To se vidi, ona je smešna napolju - rekao je Dača.

- Ona priča da je jedna jedina kraljica, a time ponižava samo Staniju koja vredi milione. Ona je bitna samo kad se j*be u rehabu, nije je j*bao samo ko nije stigao - rekao je Alibaba.

- Dobro, to se tebe ne tiče i nemoj da pričaš o tome - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa po tome je bitna - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

