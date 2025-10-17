Ovo neće izaći na dobro: Alibabi kočnice totalno popustile, niže sočne prozivke na Majin račun! (VIDEO)

Neočekivano!

Dačo Virijević osmislio je novu taktiku za Asmina Durdžića kako bi iskulirao Maju Marinković, ali ipak Alibaba nije mogao da ostane imun i ne izvređa Maju.

- Kaži joj: ''Ovde ja završavam svaku priču'' i to je to - rekao je Dača.

- Ona je mene počela da ponižava i vređa kad sam rekao u radiju da mi je bila igra - rekao je Alibaba.

- To se vidi, ona je smešna napolju - rekao je Dača.

- Ona priča da je jedna jedina kraljica, a time ponižava samo Staniju koja vredi milione. Ona je bitna samo kad se j*be u rehabu, nije je j*bao samo ko nije stigao - rekao je Alibaba.

- Dobro, to se tebe ne tiče i nemoj da pričaš o tome - rekao je Dača.

- Pa po tome je bitna - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić