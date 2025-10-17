AKTUELNO

Zadruga

GLEDAŠ TERZU DOK SPAVA, TI SI POREMEĆENA: Asmin raskirnkao Saru, ubeđen da treba da nađe stručnu pomoć (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

ASmin Durdžić otkrio je takmičarima Elite da je Sara Stojanović gleda Terzu dok je spavao, pa je njoj stavio do znanja da treba da potraži stručnu pomoć.

- Ljudi meni govore šta da radim, ja ću raditi šta hoću - rekla je Sara.

- Ti devojko nisi normalna, ti si za ludnicu, imaš defekt u mozgu. Ti odes do prodavnice zaljubiš se - govorio je Asmin.

- To nije istina - rekla je Sara.

- Ma šta nije istina, idi leči se - dodao je Asmin.

- Ma luda bre, gleda me stalno - dodao je Filip.

- Gledaš ti mene - odgovorila je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Saro ne lupetaj, i si*aj ga - rekao je Asmin.

- Zašto mi tako pričaš - rekla je Ana,.

- Ženo gledaš Terzu dok spava - dodao je ASmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Grliš dečka, a mene gledaš: Asmin primetio Sarine simpatije ka njemu, ona se postidela, pa prebacila ploču na Staniju! (VIDEO)

Zadruga

LEPA SI, ZGODNA, ALI I GLUPA! Teodora ponizila Saru kao nikad do sada, Stojanovićeva zanemela! (VIDEO)

Zadruga

TENZIJA RASTE! Lepi Mića ubeđen da je Asmin ponizio Luku za sva vremena, Durdžić u svom stilu objasnio: Ja sam galantan čovek... (VIDEO)

Zadruga

Mislim da si dobra sa Ahmićima: Asmin bacio sumnju na Anastasijino učešće, Sunčica ga dovela do ludila (VIDEO)

Zadruga

Kao da sutra ne postoji! Luks ščepao Saru Raičević, ljubi je kao nijednu drugu (VIDEO)

Domaći

Filip Đukić i Kačavenda se tajno muvaju? Kamera ga usnimila dok se poverava u šteku, preklinje Terzu da ga ne ODRUKA! (VIDEO)