GLEDAŠ TERZU DOK SPAVA, TI SI POREMEĆENA: Asmin raskirnkao Saru, ubeđen da treba da nađe stručnu pomoć (VIDEO)

Šok!
ASmin Durdžić otkrio je takmičarima Elite da je Sara Stojanović gleda Terzu dok je spavao, pa je njoj stavio do znanja da treba da potraži stručnu pomoć.
- Ljudi meni govore šta da radim, ja ću raditi šta hoću - rekla je Sara.
- Ti devojko nisi normalna, ti si za ludnicu, imaš defekt u mozgu. Ti odes do prodavnice zaljubiš se - govorio je Asmin.
- To nije istina - rekla je Sara.
- Ma šta nije istina, idi leči se - dodao je Asmin.
- Ma luda bre, gleda me stalno - dodao je Filip.
- Gledaš ti mene - odgovorila je Sara.
- Saro ne lupetaj, i si*aj ga - rekao je Asmin.
- Zašto mi tako pričaš - rekla je Ana,.
- Ženo gledaš Terzu dok spava - dodao je ASmin.
Detaljnije u nastavku.
Autor: N.B.