ON NJU JEDAN DAN KULIRA, DRUGI JE GLEDA: Dača i Mina opleli po Maji i Asminu, ubeđeni da postoje simpatije između njih (VIDEO)

Neočekivano!

Mina Vrbaški i Dača Virijević su sedeli u dvorištu Elite gde su komentarisali takmičare.

-Ja ne mogu više ove ljude da gledam očima. Ovde ljudi ništa ne rade - rekao je Dača.

- Ma dosadno je sve - rekla je Mina.

- Sprema nam ovaj krompiriće - dodao je Dača.

- Ne pada mi na pamet da jedem to od njega - rekla je Mina.

- Ne treba, on te je izblamirao - rekao je Dača.

Dača i Mina su nastavili da komentarišu Maju i Asmina i Luku:

- Maja je sinoć rekla da ASmin ne može tako sa njom, a on nju jedan dan kulira, jedan dan super sa njom, a onda ona poludi - rekao je Dača.

- MA ja sam ovde itekako smirena, meni niko ne može da skoči u reč - dodala je Mina.

Autor: N.B.