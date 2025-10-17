ON NJU JEDAN DAN KULIRA, DRUGI JE GLEDA: Dača i Mina opleli po Maji i Asminu, ubeđeni da postoje simpatije između njih (VIDEO)

Neočekivano!
Mina Vrbaški i Dača Virijević su sedeli u dvorištu Elite gde su komentarisali takmičare.
-Ja ne mogu više ove ljude da gledam očima. Ovde ljudi ništa ne rade - rekao je Dača.
- Ma dosadno je sve - rekla je Mina.
- Sprema nam ovaj krompiriće - dodao je Dača.
- Ne pada mi na pamet da jedem to od njega - rekla je Mina.
- Ne treba, on te je izblamirao - rekao je Dača.
Dača i Mina su nastavili da komentarišu Maju i Asmina i Luku:
- Maja je sinoć rekla da ASmin ne može tako sa njom, a on nju jedan dan kulira, jedan dan super sa njom, a onda ona poludi - rekao je Dača.
- MA ja sam ovde itekako smirena, meni niko ne može da skoči u reč - dodala je Mina.
Autor: N.B.