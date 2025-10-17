AKTUELNO

Zadruga

ON NJU JEDAN DAN KULIRA, DRUGI JE GLEDA: Dača i Mina opleli po Maji i Asminu, ubeđeni da postoje simpatije između njih (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Mina Vrbaški i Dača Virijević su sedeli u dvorištu Elite gde su komentarisali takmičare.

-Ja ne mogu više ove ljude da gledam očima. Ovde ljudi ništa ne rade - rekao je Dača.

- Ma dosadno je sve - rekla je Mina.

- Sprema nam ovaj krompiriće - dodao je Dača.

- Ne pada mi na pamet da jedem to od njega - rekla je Mina.

- Ne treba, on te je izblamirao - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Dača i Mina su nastavili da komentarišu Maju i Asmina i Luku:

- Maja je sinoć rekla da ASmin ne može tako sa njom, a on nju jedan dan kulira, jedan dan super sa njom, a onda ona poludi - rekao je Dača.

- MA ja sam ovde itekako smirena, meni niko ne može da skoči u reč - dodala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

OPLELI KAO NIKAD: Mina i Dača udarili na sestre Ahmić, ubeđeni u jednu stvar (VIDEO)

Zadruga

RASKRINKALI IH! Janjuš i Milena ubeđeni da postoje JAKE EMOCIJE između Lejdi i Munjeza! Ona otkrila da li bi BILA SA NJIM! (VIDEO)

Zadruga

Mina priprema iznenađenje Asminu: Odlučila da zbog toga izigra cimere! Durdžić ovo ne može da zamisli! (VIDEO)

Zadruga

Dok mačke nema, miševi kolo vode: Asmin iskoristio priliku dok je Mina kod Drveta da se približi Maji (VIDEO)

Zadruga

Radi sve za kadar: Rada i Dača raspalili rafal po Sari, pa Anđelo otkrio za koliko može da je osvoji (VIDEO)

Zadruga

ŠAH-MAT! Asmin, Dača i Mina skovali plan za TOTALNI PAD Luke Vujovića, ubeđeni da je Aneli presrećna (VIDEO)