ON JE NAJVEĆA TRAČARA: Odabrani se urotili protiv Dače, preko ovoga mu ne prelaze (VIDEO)

Naredna koja je nominovala je Pjetra:

- Nominujem Babejićku, ona je folirant - rekla je Pjetra. 

- NOminije Anastasiju Brčić, ona je riba koja ima prebačaje, ona grli pa ponižava i ono svi su zaljubljeni u nju - rekao je Branko.

- Moram da nominijm Daču Štrumpfa, on se svuda meša, pogrešno je savetovan, umesto da peva, ona pravi spletke. Bavi se glupostima, a kada je neko go*no onda je govno - rekao je MIlan.

- Ja ću uvek nominovati Milenu Kačavendu. Nju ne mogu očima da vidim, ona je izdajica izdala je kumu, sve najgore mislim o njoj. - rekla je Sandra.

