Zadruga

SVI ZNAMO ŠTA TI RADIŠ: Asmin i Zorica sasuli Jovani sve u lice, ona krenula da se pravda: JA SAM ADVOKATICA (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U pušionici je došlo do sukoba između Jovana Mitić Advokatice i Zorice Marković a u sukob se umešao i Asmin Drudžić. Naime, Advokatica je sve vreme pravila žrtvu od sebe i tom prilikom govorila kako samo nju psuju pa je krenula da vređa Zoricu.

- Ja sam ovde gospođa, a kada govorim istinu, oni mene psuju, svi me psujete - rekla je Advokatica.

- Sram te bilo, mrš odavde - rekla je Zorica.

- Sram te bilo, ponižavaš sve - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sramoto jedna šta ti govoriš i radiš - vikala je Zorice.

- Kako ljudi glasaju za vas, to što vi pričate, - vikala je Jelena.

- Ti koja se je*eš po Francuskoj, lažna advokatice, pu*i mi ku*ac - rekao je Asmin.

- Nek ti puše kod ku*e - rekla je Advokatica.

- Ma nosi se bolesnice - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

