Ipak pala na Alibabinu igru? Maja peti put ostala bez odgovara na pitanje, Dača je rešeta! (VIDEO)

Nagazio je!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su u narednom video prilogu imali prilike da pogledaju kako Dača Virijević pljuje Maju Marinković zato što je lažov.

- Već drugi klip kako me ogovaraju, ali njihova stvar. Ja gotivim Minu, ali ova dvojica nek mi više ne prilaze - rekla je Maja.

- Maja je lagala za neke stvari, ona to zna - rekao je Dača.

- Mislili su da mogu da se igraju sa mnom, ali su udarili na tvrd orah. Neću dozvoliti da moju ljubaznost iko zloupotrebljava - rekla je Maja.

- Mene je iznerviralo što je ona mene nazivala psihopatom i krivila Asmina da me poslao - rekao je Dača.

- Majo, ti moraš da znaš da si postala bitna jer ti je Alibaba dao čokoladicu i to je istina. Mene zanima samo da mi Maja odgovori šta znači rečenica: ''Ne može sa mnom toplo hladno''? - upitao je Dača.

- Ja tebi ne odgovaram već samo voditeljima - rekla je Maja.

- Sve si sa tim rekla, mene samo zanima otkad Majina netrpeljivost prema Mini? Niko joj ne spletkari već je ona namazana - rekao je Dača.

- Naravno da sam namazana, to je jasno kao dan - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić