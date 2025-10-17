Ostalo ih je još dvojica da nisu na tvojoj listi: Anđelo zgrožen ponašanjem Sare Stojanović, ne želi ni da je komentariše! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zgadila mu se!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su u narednom video prilogu imali prilike da pogledaju kako Dača, Mina i Nerio ispituju Saru Stojanović o odnosima s muškarcima.

- Ja se nisam snašla i nisam razumela pitanje, ali sagledala sam neke stvari i pratim dešavanja - rekla je Sara.

- Pitaju mnogi što se ne družiš sa Miljanom - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je jako iskrena, ja to poštujem i cenim. Ona je lepa kao lutka i sve što radi, radi iskreno - rekla je Miljana.

- Znam da mi mnogi ne veruju - rekla je Sara.

- Mene niko ovde ne radi stvarno, pogotovo ne sa Sarom jer ne želim da je ponizim - rekao je Terza.

- Ja mislim da ovo nije za smeh već da Sara ima ozbiljan problem. Ova devojka ili treba da se smiri ili će ti se smejati ko god bude video, a ne znam da li je svesna da joj je ostalo još njih dvoje ili troje samo da nisu na njenoj listi - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da svi koji sprdaju Saru i gasiraju je da je ovo top, onda joj niko ne želi dobro - rekao je Đukić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

