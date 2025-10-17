Alibaba postao i ljubavni savetnik: Bebici pokušao da zaleči rane i ubedi ga da promeni odluku o raskidu s Teodorom! (VIDEO)

Alibaba stiže na sve strane!

Asmin Durdžić primetio je da nije sve u redu sa Nenadom Macanovićem Bebicom i odmah ga odveo u šetnju, a razlog mogućeg raskida Bebice i Teodore ostavio ga je bez teksta.

- Hoćeš da raskineš ili? - upitao je Alibaba.

- Pa ne znam da li ja ili ona, ali mi se ne sviđa njeno ponašanje - rekao je Bebica.

- Zbog Anđela? - upitao je Alibaba.

- Ne, nema veze s tim samo mi se ne sviđa kako mi se obraća u nekim situacijama, rekao sam joj četristo puta da to promeni i ona ne menja - rekao je Bebica.

- Ti si nju tako navikao od početka, to si sam kriv. Nikad više nećeš moći da promeniš, ali ja sam pratio da li nešto radi i gleda što stvarno nije radila. Ne znam da li samo sa ovim (Anđelom) - rekao je Alibaba.

- Skontala je ona da mi se ne dopada ponašanje jer ovo traje već tri dana. Ja sam ispravan sto posto - rekao je Bebica.

- Ukoliko tebe neko voli, on će zbog prihvatiti tvoje promene. Probaj sebe da menjaš, a ne nju - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić