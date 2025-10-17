AKTUELNO

Zadruga

Alibaba postao i ljubavni savetnik: Bebici pokušao da zaleči rane i ubedi ga da promeni odluku o raskidu s Teodorom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Alibaba stiže na sve strane!

Asmin Durdžić primetio je da nije sve u redu sa Nenadom Macanovićem Bebicom i odmah ga odveo u šetnju, a razlog mogućeg raskida Bebice i Teodore ostavio ga je bez teksta.

- Hoćeš da raskineš ili? - upitao je Alibaba.

pročitajte još

Nova čudna svađa Mine i Alibabe: Pred Dačom zaratili zbog hrane, kompleksi ih pucaju na sve strane! (VIDEO)

- Pa ne znam da li ja ili ona, ali mi se ne sviđa njeno ponašanje - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog Anđela? - upitao je Alibaba.

- Ne, nema veze s tim samo mi se ne sviđa kako mi se obraća u nekim situacijama, rekao sam joj četristo puta da to promeni i ona ne menja - rekao je Bebica.

- Ti si nju tako navikao od početka, to si sam kriv. Nikad više nećeš moći da promeniš, ali ja sam pratio da li nešto radi i gleda što stvarno nije radila. Ne znam da li samo sa ovim (Anđelom) - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Ipak pala na Alibabinu igru? Maja peti put ostala bez odgovara na pitanje, Dača je rešeta! (VIDEO)

- Skontala je ona da mi se ne dopada ponašanje jer ovo traje već tri dana. Ja sam ispravan sto posto - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ukoliko tebe neko voli, on će zbog prihvatiti tvoje promene. Probaj sebe da menjaš, a ne nju - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Očitao joj lekciju: Alibaba žestoko zamerio Mini jedan potez, ovo se neće svideti Kačavenda klanu (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Prodao bi sve: Mina shvatila da ju je Alibaba samo koristio, rešila da ga precrta za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Šljamu smrdljivi: Stanić iskalio sav bes na Bebici, smatra da se udružio s Aneli kako bi ga MINIRAO! (VIDEO)

Zadruga

'MRTVA TRKA'! Učesnici osolili po Ivanu Marinkoviću i Bebici zbog PREVRTLJIVOSTI, Aleksa nastavio svoj rat s Lakićem! (VIDEO)

Domaći

Ori se dvorište! Luks namerno došao da provocira Saru, ona ga PATOSIRALA uvredama (VIDEO)

Zadruga

Razvezao jezik: Janjuš otkrio da mu Sara u prolazu pevuši pesme s posvetom, Ivan gori od besa! (VIDEO)

Domaći

ORI SE U PINKOVIM ZVEZDAMA! Karleuša i Desingerica ponovo u raspravi, ona zaurlala iz sveg glasa: Menadžeri su krpelji koji uzimaju od pevača dušu i k