Ispred bine su... Anđela će počupati kosu s glave: Oglasila se Ena Čolić i otkrila šta je Gastoz radio sinoć u klubu s nepoznatom crnkom!

Pravi haos na društvenim mrežama i u medijima desio se jutros kada je isplivala slika pobednika ''Elite 8'' Nenada Marinkovića Gastoza, koji je sinoć u noćnom provodu napravio selfi sa nepoznatom ženskom osobom na kom je zagrlio i ljubi je u čelo, a potom i ona njega ljubi.

S obzirom da fanovi prave pompu kako je Nenad Marinković Gastoz sinoć prevario Anđelu Đuričić i društvene mreže ceo dan bruje o tome, mi smo kontaktirali Enu Čolić koja je sa svojim dečkom Jovanom Pejićem Pejom bila na istom mestu u provodu kao i Gastoz.

Ona je za Pink.rs otkrila šta je sinoć videla svojim očima i šta se zapravo desilo, što se Anđeli Đuričić zasigurno neće dopasti:

- Peja mu se javio, a nas dvoje se nismo pozdravili već sam se ja pozdravila samo sa Tozlom. Ja sam sinoć pazila da ne gledam ka njihovom stolu baš da ne bi ispalo nešto, a meni je Peja čak jutros pročitao naslov u novinama i ja sam rekla: ''Ispašće da smo ih mi slikali'', ali je slika selfi tako da nemamo ništa s tim iako smo bili na istom mestu. Nisam mnogo zagledala, ali ta devojka nije bila za njegovim stolom već dva stola pored nas. Ona je sedela ispred bine i Gastoz je došao do bine da igra s njom, to je stvarno sve što sam videla - rekla je Ena.

Obzirom da od Anđele Đuričić nema ni traga ni glasa otkad je Gastozov selfi sa nepoznatom devojkom ugledao svetlost dana, ostaje nam da pratimo situaciju i da saznamo da li se nešto zapravo dogodilo sinoć.

Autor: N.Panić