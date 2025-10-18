Izgubio strpljenje: Alibaba pobesneo zbog Majinih prozivki, pa joj uzvratio istom merom! Tek planira da je RASKRINKANA (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković. Ona je otkrila kad je promenila mišljenje o Asminu Durdžiću i shvatila da je on isti kao Aneli Ahmić.

- Ja sam sa tom ženom na sudu, sve najgore mislim o njoj. Oni su meni isti u ljubavnom smislu. Ne postoji opravdanje što oni ne daju čoveku da vidi svoje dete. Zauzim njegovu stranu kad je to u pitanju. Kad im je ličnost u pitanju mislim da su rođeni jedno za drugo, isti su mi, samo što je Aneli glupa i namazana, a on inteligentan i namazan, ali sam ja prekalirana - govorila je Maja.

- Kako komentarišeš što je Alibaba rekao da je prilazio da bi Luku pravio ljubomornog? - pitao je Darko.

- Šta imam ja sa Lukom? Kako nekoga praviš ljubomornim ako neko ne zna za to? Mislim da je ljubomoran na Luku jer je rekao Dači potrčku da mu smeta kad on sedi na garnituri, a i sama Asminova reakcija jer je najviše ludeo na Luku - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, da li imaš nešto da dodaš posle svega? - pitao je Darko.

- Maja je prevrnula priču 70% i ne znam ko joj je dao nadimak "Istina". Ona je prevrnula sve, tako da može i Dača sad sve da priča - rekao je Asmin.

- Koliko koštaju da ih potkupim? - pitala je Maja

- Maja je prva prišla meni i Mini na garnituri. Ja sam njoj prišao zbog Uroša. Maja je meni prva prišla na žurki i sedela pored mene celu noć. Ja neću još ništa da pričam. Ja sam lepo pričao, fino i kulutrno samo kako biste svi vi videli kako se ponaša jedna povređena devojka. Ja tvrdim da je ona ljubomorna na Minu jer ona provodi sa mnom mnogo vremena. Ja urlam na Luku jer se meša u moj odnos sa Aneli i Norom - nastavo je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

