Prcko i Žaklina u novom ratu! Janjuš pecnuo Maju izlaganjem, ona mu sasula sve u lice: Čovek priča kako kupuje stanove, a završava po kockarnicama do 12 popodne! (VIDEO)

Žestoko!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi dao svoj sud o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Rekao si da je Maja davala povoda i da hoće od svega što je radila mesec dana da za veče se opere i dodvori Staniji - pitao je Darko.

- Maja se kezila kada je to krenulo, svi su govorili da je u ludilo, krenulo je agresivno i otišlo je u nekom smeru. Pala je u depresiju tri četiri dana, bukvalno je ćutala i smišljala je šta je najbolje da kaže za ovu situaciju da bi ona ispala tu neka, kao da nije u toj priči. Danas je to druga situacija, ja sam joj rekao da meni izgleda kao da se pravda Staniji i da ništa nije uradila u tom trenutku i da nije imala veze s Asminom. Do pre četiri dana je bilo sve da je momak za primer i da je top, on je sada najgori momak koji postoji. Sada on ludi za njom, ljubomoran je, uhodi je. Kada vidi pola kuće da su bliski, ne treba bežati od toga, realno su bili bliski. Treba da snose krivicu i ona i on, Asmina izgleda ne zanima, tako funkcioniše sa svakom devojkom, a Maja je dopustila neke stvari, bila je jaka i stiglo je u ovom trenutku i sada se izdiže - rekao je Janjuš.

- Asmin kaže da se Maja ponaša kao povređena devojka, da li i ti to tako vidiš

- Misli da je izigrana i da su je navukli na ovo...Ona se naljutila na mene što ja to pričam, da, vidim da nije to to, izgleda da je shvatila da je ubačena u ono što ne želi da bude, a to je da izda svoju drugaricu, kako ona kaže, Staniju...Zar ne treba ti da poštuješ njenog dečka ako nema ništa i nije se desilo?! Ona sve najgore ispriča o čoveku za samo jedan dan - rekao je Janjuš.

- Pusti me da ti kažem. Ti si taj koji je folirant, ti znaš da ne možeš sa mnom verbalno - rekla je Maja.

- Sa tobom može svako verbalno jer ti ne pričaš istinu - rekao je Janjuš.

- Za mene ne može neko da kaže da ja prodajem svoju vaginu zarad malo kadra. Ja nisam rekla da je on psihopata, nego da me uhodi, da, to je istina - rekla je Maja.

- Majo, ti si prva i jedina devojka ovde koja ne bi trebala - počeo je Janjuš, ali ga je Asmin prekinuo:

- Ja sam joj rekao da je nisam izigrao i da je htela da zna istinu, trebala je da dođe da popričamo - rekao je Asmin.

- Treba da prihvati da si dala povoda, svakome daš dok ne dođe do onog da ne možeš tu - rekao je Janjuš.

- Zaleđeni ste u kamenom dobu, a ja sam za vas doktor - rekla je Maja.

- U čemu je napredovala?! Srećo, ne moraš meni da objašnjavaš, nego Staniji. Staniji objasni zašto si njenog dečka...Mada, tebi to nije problem. Da se ovo nije pričalo, otišlo bi u nedogled, šta, misliš stalo bi?! Što se ne keziš sada. Ona kaže malo pre da sam ja otpadak, pa čekaj, zar ja tebe nisam ostavio srećo?! - rekao je Janjuš.

- Ti mene?! Uradio na tiktoku moju sliku, plesao uz nju. Molio me da se vidimo, sreća Makica ima dva telefona, a video me je samo na ekranu. Ovakav profil može da prođe kada sam imala 23 i 24 godine. Čovek je propali slučaj, priča kako kupuje stanove, a završava po kockarnicama do 12 popodne...Klub paćenika: Asmin, Janjuš, videćemo ko je sledeći - rekla je Maja.

- Eto, do juče je bio gospodin! Ne igraš se sa momkom svoje drugarice nikada - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić