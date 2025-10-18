AKTUELNO

Zadruga

Puca drugarstvo?! Mina upozorila Maju da je ne ubacuje u priču, Marinkovićeva priznala: Ovo mi sve izgleda kao da samo hoće svađu sa mnom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Minu Vrbaški kako bi sa njom porazgovarao o odnosu Asmina Durdžića i Maje Marinković.

- Tebe je Maja optužila da si spletkara, šta je ono što ti vidiš da se događa - pitao je Darko.

- Moram da ti kažem za ovo sve što se događa, rekla sam i Asminu malo pre da se malo preigrao. Dve osobe koje su egomanijaci, doduše Asmin je spustio loptu. Smatram da su oboje krivi, a ispašćemo Dača i ja krivi. Svi znamo kakav je Uroš, on odmah ide i širi informacije, umesto da priđe Asminu i kaže: "Šta je ovo?", pa da se na kraju pravdaš Staniji. Nije u redu Majo da mene petljaš u ovo, svaki put kada govoriš, ti govoriš u množini. Mene lično intresuje ko je ta osoba koja tebi spletkari - pitala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dača laže, tebe nisam spomenula do juče - rekla je Maja.

- Evo šta ti je Uroš sve rekao, a ti se družiš sa njim - rekla je Mina.

- Ne, nisam mislila. Što se tiče ove situacije ja sam shvatila tako juče na konto intervjua tvog, a meni je zasmetalo - rekla je Maja.

- Sad u ovom trenutku mislim da me ne gotivi, iskreno, vidim kako me gleda kada prolazim. Sa Majom sam imala dobar odnos, ja Maju gotivim, kao da ispada Majo konstantno kao da podbadaš mene, a nećeš sa mnom da se svađaš - rekla je Mina.

- Svi znaju da ja ovde lajem na zvezde i sa kakvim igračima sam ja imala svađe. Meni ovo liči da bi oni voleli da sa tobom imaju raspravu, evo ti - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj ti mali smr*de da potpaljuješ Maju i ostale da ovde gaze. Što se tiče ovoga što je Asmin rekao, to je bilo ispred belih vrata, kada je Asmin rekao da se zaigra, ja sam rekla da ne učestvujem i da se odjavljujem. Ja sam neko ko je Asminu po milioniti put da će mu ovo Stanija zameriti - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne bira sredstva! Miljana dala sve od sebe da Ivana uvuče u svađu s Kačavendom (VIDEO)

Domaći

Mina je stvarno zaljubljena u Alibabu? Dača sklopio kockice, planira sve da razotkrije! (VIDEO)

Zadruga

PUKLA TIKVA! Mina otkrila da je raskinula s Terzom, ovo su svi detalji (VIDEO)

Zadruga

Ovo radiš samo da bi nas razdvojio: Mina uverena da Terza hoće da uništi Alibabu i nju, haos ne prestaje! (VIDEO)

Zadruga

Baba mi je rekla da će mi se sve samo kazati: Jelena otkrila reakcije porodice na razlaz sa Ivanom, pa priznala: Ovo je uradio da bih mu nahranila eg

Zadruga

Rekao mi je da ga više nije briga: Mina i Dača ponovo u šiframa pričaju o Alibabi, isplivali novi detalji! (VIDEO)