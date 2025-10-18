Puca drugarstvo?! Mina upozorila Maju da je ne ubacuje u priču, Marinkovićeva priznala: Ovo mi sve izgleda kao da samo hoće svađu sa mnom! (VIDEO)

Šok!

Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Minu Vrbaški kako bi sa njom porazgovarao o odnosu Asmina Durdžića i Maje Marinković.

- Tebe je Maja optužila da si spletkara, šta je ono što ti vidiš da se događa - pitao je Darko.

- Moram da ti kažem za ovo sve što se događa, rekla sam i Asminu malo pre da se malo preigrao. Dve osobe koje su egomanijaci, doduše Asmin je spustio loptu. Smatram da su oboje krivi, a ispašćemo Dača i ja krivi. Svi znamo kakav je Uroš, on odmah ide i širi informacije, umesto da priđe Asminu i kaže: "Šta je ovo?", pa da se na kraju pravdaš Staniji. Nije u redu Majo da mene petljaš u ovo, svaki put kada govoriš, ti govoriš u množini. Mene lično intresuje ko je ta osoba koja tebi spletkari - pitala je Mina.

- Dača laže, tebe nisam spomenula do juče - rekla je Maja.

- Evo šta ti je Uroš sve rekao, a ti se družiš sa njim - rekla je Mina.

- Ne, nisam mislila. Što se tiče ove situacije ja sam shvatila tako juče na konto intervjua tvog, a meni je zasmetalo - rekla je Maja.

- Sad u ovom trenutku mislim da me ne gotivi, iskreno, vidim kako me gleda kada prolazim. Sa Majom sam imala dobar odnos, ja Maju gotivim, kao da ispada Majo konstantno kao da podbadaš mene, a nećeš sa mnom da se svađaš - rekla je Mina.

- Svi znaju da ja ovde lajem na zvezde i sa kakvim igračima sam ja imala svađe. Meni ovo liči da bi oni voleli da sa tobom imaju raspravu, evo ti - rekla je Maja.

- Nemoj ti mali smr*de da potpaljuješ Maju i ostale da ovde gaze. Što se tiče ovoga što je Asmin rekao, to je bilo ispred belih vrata, kada je Asmin rekao da se zaigra, ja sam rekla da ne učestvujem i da se odjavljujem. Ja sam neko ko je Asminu po milioniti put da će mu ovo Stanija zameriti - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić