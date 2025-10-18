Totalno se pogubio! Luka otkrio čime ga je Maja kupila, pa bi voleo da je upozna ali da nije ZAUZET, a evo da li mu IMPONUJE što ga hvali na sva zvona (VIDEO)

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Majom Marinković.

- Rekao si još u ponedeljak da ako Aneli ima razloga da me ostavi, neka te ostavi, putuj igumane. Gde je ta velika ljubav kada si je tako lako odjavio - pitao je Darko.

- Da, to sam rekao za stolom, ja sam rekao da ako je to razlog da me ostavi posle svega...On nije mogao da spava jer ga nešto mori i tišti, to je uticalo na mene da donesem odluku da ću da gledam malo na sebe. Ja ne mogu više da ispravljam krivu Drinu, nije opravdanje moje ponašanje u utorak, ali možda neku ne povređenost, ali nemoć neku moju i sve da eto tako sebe branim - rekao je Luka.

- Čime te je to Maja kupila pa si priznao da bi sa njom provodio više vremena, da si slobodan - pitao je Darko.

- Rekao sam da Aneli nikada nisam upoznao, Maja bi bila među pet devojaka sa kojima bih seo da pričam, ne u emotivnom smislu, ja nisam neko ko je ovde prišao Maji, ništa ne znam o njenom životu. Moje emocije su prema Aneli...Ni sa čim me nije kupila, nego nije napravila ništa pogrešno da bih rekao da sa njom ne bi progovorio. Maja ustane i kaže da je shvatila da je Asmin lažov, da laže, pa onda kaže da veruje Asminu u priču za Aneli - rekao je Vujović.

- Da li si ti iskren - pitao je Darko.

- Da, ja sam iskren, ako sam iskreno odgovorio na to hipotetičko pitanje - rekao je Luka.

- Mnogi kažu da si iskren kada si se izleteo, pa si se pravdao pola sata u dvorištu da ti je izletelo. Kako tebe Alibaba može da pravi ljubomornim ako tebi Maja nije ni na mapi i ti kod kuće imaš verenicu - pitao je Darko.

- Može svako da komentariše kako hoće, ja se sećam, ja sam objasnio da će mu to biti opravdanje kod Stanije zašto je sedeo. Aneli mi je rekla da ne želim da ulazim u rasprave sa njom i da imam komunikaciju, ja sam rekao i da sam pogrešio kada sam rekao da mogu da budem s Majom kada hoću - rekao je Vujović.

- Kako taj izgovor nije bio na snazi kada si sa Majom ćaskao, tada si zaboravio na taj Anelin dogovor - pitao je Darko.

- Rekao sam ti, pogrešio sam i verovatno sam zaboravio na to - rekao je Luka.

- Da li misliš da ni Aneli ne vide šta radiš, čim se Maja preselila u taj deo sobe, ti si brže-bolje pitao Milosavu da se preseliš - pitao je Darko.

- Mogu tako da tumače, šta drugo da kažem?! Kada je dolazila u taj krevet, preko puta je bila Milosava i neko je rekao: "Sada si u krevetu gde su bili Luka i Aneli", ja sam onda rekao Milosavi da ćemo se menjati, ona je rekla: "Stvarno?", ja sam rekao da se šalim - rekao je Luka.

- Koliko ti imponuje kada te Maja hvali na sva zvona i ne štedi komplimente kada si ti u pitanju - pitao je Darko.

- To je njeno mišljenje, prihvatam kao i da je neka druga devojka to rekla...Nema šta da mi imponuje - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić