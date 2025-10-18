AKTUELNO

PRAVI TRIO ZA RIO, OVO JE SVE OD IGRAČKE PLAČKE: Kačavenda uverena da su i Luka i Asmin odlepili za Majom, u njoj ne vidi nikakvu krivicu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i novinar, predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević, podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala odnos Maje Marinković i Luke Vujovića.

- Kako komentarišeš ova zbivanja za Maju, Luku i Lukino ponašanje - pitao je Darko.

- Trio za Rio generalno. Neke stvari su mi jasne, al' ne bih još o tome. Počeću od situacije gde sam ja primetila da se nešto dešava, a to je da su Asmin i Maja bliži, da se ćaskaju i smeju, to je, čini mi se, kada su se Maja i Uroš vadili za neki klip i da nisu komentarisali ne znam koga, već Luku. Tu je došlo do neslaganja između Maje i Uroša. Ujutru, nakon emisije, mi smo bili u sobi, Maja je ušla u sobu, Asmin je prokomentarisao: "Sada si mi pala u očima kao čovek, nisi iskrena, kako možeš nekoga da uvlačiš", meni je to bilo intrigantno kao, šta to njega briga?! Drugo, oni su izašli iz sobe da raspravljaju što je ona njemu pala u očima, tu sam počela da obraćam pažnju na Asminov odnos prema Maji. Luka je prestao da brani Ahmićke kada je Asmin dao crveni karton, mislim da se obojici dopada Maja i to bez daljnjeg. Ne mislim da je istina kada Luka kaže da Aneli zna dobro šta on radi, jer ispada da se Maja sveti zbog Janjuša i Filipa Cara, mislim da Maju zabole ku*ac. Okej, komentariše se da Maja i Stanija nisu baš bliske, mislim da Maja nema pardon da ako joj se neko dopadne, da ona bira! Najveće simpatije su između Asmina i Maje, nije mali iskorak kada je Asmin ustao i dao Staniji crveni karton, pa nisu oni od juče zajedno. Jasno je da se Asmin dobro drži...Mislim da je ovo do igračke plačke, malo su se zaigrali. Meni je kao ženi jasno kao dan da on gaji emocije prema Maji. Mislim da Luki sve ovo smeta, Maja je u pravu, nikome nije prilazila. Evo Luka kada smo ga potkačili za Maju, sedi za stolom i pravi se mrtav, nikog na garnituri nema - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

