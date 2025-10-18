Ne zaustavljaju se! Anđelo i Zorica ne prestaju sa provokacijama, leti perje na sve strane (VIDEO)

Haos!

Anđelo Ranković došao je do pušionice gde je sedela Zorica Marković, te su tako nastavili sa provokacijama.

- Imam četiri sina, četiri snaje, svi ćemo ti doći da popijemo kafu. I povedi mama Ljiju, ja ću naći tatu da ga prvi put vidiš - rekla je Zorica.

- Gde sada držiš kafanu - pitao je Anđelo.

- Propao si, ne radiš nigde, to nije bitno i ne smeta mi. Dođi uvek u kafanu, sve četiri lokacije ćeš dobiti - rekla je Zorica.

- Čim su ti se tresle ruke, znači da sam te iznervirao...Smrdiš i znojava si - rekao je Ranković.

- Smrdiš na sp*mu i na go*na - rekla je Zorica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić