Ne može da preboli: Boginja ne prestaje da teroriše Vanju, nikad joj neće oprostiti Filipa! (VIDEO)

Drama se nastavlja!

Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Vanjom Prodanović o njenom odnosu sa Filipom Đukićem i sukobima koje zbog njega ima sa Tanjom Boginjom.

- Koliko je Boginja opterećena tobom? - pitao je Joca.

- Jeste, stvarno je dosadna, naveletna, naporna i preteruje. Nije mi naporno jer sam svesna gde dolazim i da je to rijaliti, ali preteruje i to nije duhovito i zanimljivo. Ona meni nikad ne dobacuju kad sam sa njim. Meni je neprijatno i mislim da to nije potrebno. Bile su malo i duhovite, uhvatila sam par fraza, ali ovo je preterivanje - govorila je Vanja.

- Boginja je pratila svaki vaš korak u krevetu, pa je posle pričala, kao da je jedva dočekala - dodao je Joca.

- Mislim da je malo opsednuta rijalitijem. Drugo je nevaspitanje. Ja sam to uhvatila i kroz druge odnose da voli da bude u temi, galamdžija je i voli da iznese mišljenje, ali malo ekstremnije za mene - rekla je Vanja.

- Boginja je rekla da te Filip u utorak nije pogledao, ali da je njoj prilazio, a na kraju sa tobom imao s*ks - dodao je Joca.

- Meni je to nevažno. Ja nisam nezrela, ja sam direktna i radikalna. Ja sebi dajem pravo sa 22 godine, zbog svog funkcionisanja i formata. Energija koja utiče na mene negativna, nisam se najbolje snašla i znala sam da ću ovde da pronađem simpatiju koja će ovde da mi bude izduvni ventil. Više volim tako da provodim vreme i pretpostavila sam da ću to da kanališem. Ne mora nužno da bude odnos, meni je to vid psihičke pomoći - govorila je Vanja.

- Kako gledaš na Boginjine navode da si dokazala da si utorak devojka? - pitao je Joca.

- Nemam problem sa tim. Postupak jeste nepromišljen, neka me osude. Svako ima svoje mišljenje, prihvatiću ako je konstruktivno i potkovano dobrim činjenicama - rekla je Vanja.

- Ja mislim da su drugi pričali za maramice, a ja sam se samo nadovezala. Rado bih se ja družila sa njom, možemo, pa da me nauči nekim stvarima kao kako biti glup. Ti se šlihtaš Maji Marinković, ona ti je rekla da si aljkava. Devojka dok nije ušla sa Filipom u odnos imala je sve najlepše da kaže za mene i kako su moje reči slatke. Nikad nećemo da se družimo, a više neću ni da je komentarišem. Izgleda kao da smo ona i ja u vezi, a ne Filip i ona. Više neću da ti dajem na značaju - rekla je Boginja.

- Maja me nikad nije direktno uvredila. Ne praštam ljudima koji su me vređali - rekla je Vanja.

- Nije uvreda da si aljkava? Ti onda bolesna - poručila je Boginja.

Autor: A. Nikolić