AKTUELNO

Zadruga

Ne može da preboli: Boginja ne prestaje da teroriše Vanju, nikad joj neće oprostiti Filipa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama se nastavlja!

Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Vanjom Prodanović o njenom odnosu sa Filipom Đukićem i sukobima koje zbog njega ima sa Tanjom Boginjom.

- Koliko je Boginja opterećena tobom? - pitao je Joca.

- Jeste, stvarno je dosadna, naveletna, naporna i preteruje. Nije mi naporno jer sam svesna gde dolazim i da je to rijaliti, ali preteruje i to nije duhovito i zanimljivo. Ona meni nikad ne dobacuju kad sam sa njim. Meni je neprijatno i mislim da to nije potrebno. Bile su malo i duhovite, uhvatila sam par fraza, ali ovo je preterivanje - govorila je Vanja.

pročitajte još

Marija i Miljana nikad neće pristati na DNK! Ivan šok tvrdnjom zbunio sve, najavio raskrinkavanje Kulićima: Obiđite sve kockarnice u Nišu (VIDEO)

- Boginja je pratila svaki vaš korak u krevetu, pa je posle pričala, kao da je jedva dočekala - dodao je Joca.

- Mislim da je malo opsednuta rijalitijem. Drugo je nevaspitanje. Ja sam to uhvatila i kroz druge odnose da voli da bude u temi, galamdžija je i voli da iznese mišljenje, ali malo ekstremnije za mene - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boginja je rekla da te Filip u utorak nije pogledao, ali da je njoj prilazio, a na kraju sa tobom imao s*ks - dodao je Joca.

- Meni je to nevažno. Ja nisam nezrela, ja sam direktna i radikalna. Ja sebi dajem pravo sa 22 godine, zbog svog funkcionisanja i formata. Energija koja utiče na mene negativna, nisam se najbolje snašla i znala sam da ću ovde da pronađem simpatiju koja će ovde da mi bude izduvni ventil. Više volim tako da provodim vreme i pretpostavila sam da ću to da kanališem. Ne mora nužno da bude odnos, meni je to vid psihičke pomoći - govorila je Vanja.

pročitajte još

Rešio sam da gledam sebe: Nerio otvorio oči Luki, otkrio šta se dešavalo u porodičnoj kući Ahmića! Ovaj Anelin potez ga je uništio, ljubav PALA U VODU

- Kako gledaš na Boginjine navode da si dokazala da si utorak devojka? - pitao je Joca.

- Nemam problem sa tim. Postupak jeste nepromišljen, neka me osude. Svako ima svoje mišljenje, prihvatiću ako je konstruktivno i potkovano dobrim činjenicama - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da su drugi pričali za maramice, a ja sam se samo nadovezala. Rado bih se ja družila sa njom, možemo, pa da me nauči nekim stvarima kao kako biti glup. Ti se šlihtaš Maji Marinković, ona ti je rekla da si aljkava. Devojka dok nije ušla sa Filipom u odnos imala je sve najlepše da kaže za mene i kako su moje reči slatke. Nikad nećemo da se družimo, a više neću ni da je komentarišem. Izgleda kao da smo ona i ja u vezi, a ne Filip i ona. Više neću da ti dajem na značaju - rekla je Boginja.

pročitajte još

Povlačenje nije dugo trajalo: Maja na sve moguće načine traži Alibabinu reakciju, preko Uroša pokušava da ga isprovocira (VIDEO)

- Maja me nikad nije direktno uvredila. Ne praštam ljudima koji su me vređali - rekla je Vanja.

- Nije uvreda da si aljkava? Ti onda bolesna - poručila je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne zaustavlja se: Boginja ne može da preboli jer je Filip neće, ne prestaje da urniše Vanju! (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Gastoz punom parom nastavlja da urniše Kačavendu! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da se obuzda: Sanja napala Marka, njemu preko glave da joj polaže račune (VIDEO)

Zadruga

Problemi otišli pod tepih: Gastoz ipak popustio, Anđela ne prestaje da ga provocira! (VIDEO)

Domaći

HAOS NE PRESTAJE: Asmin se uključio u program i žestoko prozvao Luku, Aneli najavila njihovo suočavanje! (VIDEO)

Zadruga

Ne dolazi sebi! Janjuš pokušava da smiri Asmina, on opleo po Urošu: Nemam ja živaca za pe*ere (VIDEO)