Prvo napravi rusvaj, pa plače! Kačavenda otkrila Viktoru da je Dušica preplakala jutro zbog svađe s Viktorom, on jasan: Rekao sam joj da... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Viktor Gagić išao je ka Odabranima, te je tako u dvorištu sreo Milenu Kačavendu, koju je zanimalo da li je nakon svađe, pričao sa Dušicom Đokić.

- Šta bi sa Duškom - pitala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nismo pričali...Ustvari jesmo nešto malo - rekao je Viktor.

- Reče mi Vanja da je preplakala, pa je bila u frci da li će da je dižu novinari - rekla je Milena.

- Ja sam nju upozorio pre 10 dana za to i da će napraviti grešku - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidim da se pokajala, kaže: "Baš sam se zaj*bala" - rekla je Kačavenda.

- Šta ja mogu, sebi je naškodila svojim postupcima - rekao je Viktor.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

