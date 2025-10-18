Želi Staniji da se dodvori?! Asmin misli da je i nakon Majinih uvreda, ispao GOSPODIN (VIDEO)

Opa!
Asmin Durdžić legao je u svoj krevet, te je tako započeo razgovor sa Dačom Virijevićem o Maji Marinković.
- Ja sam sada rekao Terzi da idemo - rekao je Asmin.
- Da ne bi ispalo da ja nju uhodim i da joj stvaram stres, skloniću se - rekao je Dača.
- Nakon svega koliko me je ponižavala i vređala, mislim da sam danas ispao gospodin - rekao je Asmin.
- Još malo...Ja sam rekao da smo za razliku od nje smo ispali gospoda, jedino to što si rekao, izgleda ružno da pričaš za jednu ženu kakva god da je - rekao je Dača.
- I nakon svega sam joj dao mleko, znači da sam dobar čovek - rekao je Asmin.
Autor: Nikola Žugić