Želi Staniji da se dodvori?! Asmin misli da je i nakon Majinih uvreda, ispao GOSPODIN (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin Durdžić legao je u svoj krevet, te je tako započeo razgovor sa Dačom Virijevićem o Maji Marinković.

- Ja sam sada rekao Terzi da idemo - rekao je Asmin.

- Da ne bi ispalo da ja nju uhodim i da joj stvaram stres, skloniću se - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nakon svega koliko me je ponižavala i vređala, mislim da sam danas ispao gospodin - rekao je Asmin.

- Još malo...Ja sam rekao da smo za razliku od nje smo ispali gospoda, jedino to što si rekao, izgleda ružno da pričaš za jednu ženu kakva god da je - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- I nakon svega sam joj dao mleko, znači da sam dobar čovek - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

