Dokazala da je prava snajka za Prijepolje! Kačavenda upregla Janjuša, rešila da napravi remont u hotelu (VIDEO)

Ne časi časa!

Milena Kačavenda, kao ovonedeljni vođa, imala je priliku da bira omiljenu osobu, te je tako odabrala Marka Janjuševića Janjuša. Ovaj postupak je mnoge šokirao, budući da se o prirodi njihovog odnosa priča nedeljama unazad.

Naime, njih dvoje su bili kod Drveta mudrosti, te su tada priznali simpatije, a da li je to šala ili je pak, iskrenost, mišljenja su podeljena. Sada, kako su njih dvoje u hotelu još samo par dana, Milena je rešila da dovede sve u red, pa je tako upregla Janjuša da joj pomogne oko ceđenja posteljine.

Nakon toga, ona nije rešila da se zaustavi dok sve ne sredi, pa je tako prešla na stvari. Ona je posložila i njenu, ali i Janjuševu garderobu na krevet, dok je on ležao, pa je tako slagala majicu po majicu, veoma pažljivo.

Da li je ovo samo još jedan korak ka tome da kupi Janjuša svojim postupcima i zvanično i postane prijepoljska snajka, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić