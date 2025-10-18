AKTUELNO

Zadruga

Prodao je Staniju za 35 dana: Maja ne može da sluša Alibabine i Dačine budalaštine, urnisala ih prozivkama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Maji Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možete slobodno da me navodite, ja ne repliciram kada su ove stvari u pitanju. Prva osoba je Asmin koji je pokazao kakav je muškarac za 35 dana i da ga Stanija ne zanima. Druga osoba je Dača jer ne radi dobro svoj posao i njegov tutor ga loše uči. Na trećem mestu naravno Janjuš jer nije dosledan - rekla je Maja.

Naredni je reč dobio Nenad Macanović Bebica.

pročitajte još

Hit snimak Bore Santane: Prvi put u životu probao cigaretu i počeo da se guši! (VIDEO)

- Na prvom mestu ću navesti Lepog Mića, drugo mesto Miljana Kulić i treće mesto Ivan Marinković - rekao je Bebica.

Naredna je reč dobila Mina Vrbaški.

- Ja ću navesti Uroša, Zoricu i malu Saru - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

