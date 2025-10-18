Preokret: Đukiću prekipelo zbog Alibabinih igrica, nikako mu se ne dopada njegovo ponašanje! (VIDEO)

Alibaba uspeo da ga razočara!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Vanji Živić.

- Luka mi je broj jedan jer nije pokazao doslednost svojoj verenici, Zorica broj dva i broj tri Sara mala - rekla je Vanja.

Naredni je reč dobio Filip Đukić.

- Na prvom mestu Terza jer je rekao da neće da se miri sa Minom, pa je jurio. Drugo mesto Luka i treće mesto Alibaba koji je rekao da mu je cilj ovde da priča o porodici Ahmić, pa je počeo da igra igrice - rekao je Filip.

Naredna je reč dobila Aleksandra Jakšić.

- Na prvom mestu je advokatica koja je totalno kontradiktorna u svemu i laže. Ti si najgori učesnik kog sam ja videla za sve ove sezone i to je jedina istina. Druga osoba je Asmin jer sve što je rekao kad je ušao da neće komentarisati druge žene i ulaziti u druge odnose, sve je pogazio. Treću osobu moram da navedem Luku jer je pogazio sve što je zastupao i branio prvih dana - rekla je Aleksandra.

