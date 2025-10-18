AKTUELNO

Zadruga

Preokret: Đukiću prekipelo zbog Alibabinih igrica, nikako mu se ne dopada njegovo ponašanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Alibaba uspeo da ga razočara!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Vanji Živić.

Red haosa, red mira: Miljana i Alibaba nakon žestokog prepucavanja jedno drugom pružili ruku pomirenja (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka mi je broj jedan jer nije pokazao doslednost svojoj verenici, Zorica broj dva i broj tri Sara mala - rekla je Vanja. 

Naredni je reč dobio Filip Đukić.

Nije mi ovo prvi, nego peti rijaliti: Đukić priznao da nije spreman za vezu, smatra da je vrlo SEBIČAN zbog toga, pa progovorio o Vanji Prodanović (VI

- Na prvom mestu Terza jer je rekao da neće da se miri sa Minom, pa je jurio. Drugo mesto Luka i treće mesto Alibaba koji je rekao da mu je cilj ovde da priča o porodici Ahmić, pa je počeo da igra igrice - rekao je Filip. 

Naredna je reč dobila Aleksandra Jakšić.

- Na prvom mestu je advokatica koja je totalno kontradiktorna u svemu i laže. Ti si najgori učesnik kog sam ja videla za sve ove sezone i to je jedina istina. Druga osoba je Asmin jer sve što je rekao kad je ušao da neće komentarisati druge žene i ulaziti u druge odnose, sve je pogazio. Treću osobu moram da navedem Luku jer je pogazio sve što je zastupao i branio prvih dana - rekla je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Znam istinu: Dača ponovo zapušio usta svima i tek najavio raskrinkavanje Maje i Alibabe! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

