Brže ti ulazi u d*pe nego u glavu: Sale Lux u svom stilu izblamirao Saru S za sva vremena, ona ostala nema! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Udružili se Terza i Lux!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Anastasiji Brčić.

- Ja ću navesti Uroša jer stalno menja svoja mišlje kao o Maji. Druga osoba je Sara Stojanović i treća osoba je Jovan - rekla je Anastasija. 

Foto: TV Pink Printscreen

Naredni je reč dobio Sale Lux.

- Ne bih navodio Asmina i tako dalje jer ja drugačije gledam stvari kao i Luku. Ja podržavam ako oni igraju igru to mi se sviđa. Saru bih stavio na treće mesto jer joj brže ulazi u d*pe nego u glavu, a naravno tu je i advokativa - rekao je Sale.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

