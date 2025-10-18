Pokušao da joj otvori oči: Jovičić dao sve od sebe da Vanji Prodanović ukaže na Đukićeva poniženja! (VIDEO)

Brine se za nju!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Jovanu Jovičiću.

- Sara Stojanović je na prvom mestu, na drugom mestu je Vanja jer od Filipa ne dobija ništa i u depresiji je jer dobije jedan poljubac utorkom. Tu je i Mina Vrbaški koja nije dosledna svojih pogleda i osmeha - otkriva Jovan.

Naredna je reč dobila Teodora Delić.

- Od Luke se očekuje da bude dosledan, ali to nije. Takođe je tu i Miki Dudić i treće mesto Zorica Čm*rković koja je jako nedosledna ove sezone - rekla je Teodora.

Naredni je reč dobio Jovan Rajić.

- Na prvom mestu je Asmin, drugo mesto je Uroš Stanić, treće mesto Ilija Pečenica - rekao je Jovan Rajić.

Autor: N.Panić