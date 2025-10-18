Pričao je da je za njega mrtva, a sad... Miljana ne može da veruje da će Alibaba pričati s Aneli ukoliko uđe u Elitu! (VIDEO)

Ostala šokirana!
U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Miljani Kulić.
- Luka Vujović nije dosledan prema sebi, svojoj verenici, prema svom ocu i tako dalje. Asmin u odnosu sa Stanijom, u odnosu sa Aneli jer je pričao da je za njega mrtva dok sad priča da će razgovarati s njom ako dođe. Maja iz razloga što ovde propagira priču kako je Stanija njena prijateljica, a onda tera inat Asminu sa Lukom - rekla je Miljana.
Naredna je reč dobila Sara Raičević.
- Lepi Mića, Luka Vujović i Bora - rekla je Sara R.
Naredna je reč dobila Sara Šajić.
- Ja bih navela tri osobe koje su prvenstveno zauzete i to su Asmin i Luka naravno. Na trećem mestu ću staviti Iliju - otkriva Sara Šajić.
Naredna je reč dobila Ivana Jovanović.
- Povraća mi se od vas kad vidim kako se pljujete, a posle ližete. Prvo mesto Asmin, drugo mesto Uroš i treće mesto Sara - rekla je Ivana Jovanović.
Autor: N.Panić